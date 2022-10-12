У Байдена наголосили, що бойові дії в Україні повинен завершувати той, хто їх розпочав.

У Білому домі відреагували на інформацію ЗМІ про можливі переговори мільярдера Ілона Маска із президентом РФ Володимиром Путіним перед тим, як бізнесмен опублікував "мирний план" для України. Сам засновник SpaceX та Tesla заперечує, що ця розмова відбулася.

Позицію американського лідера Джо Байдена щодо цього озвучила прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу 12 жовтня.

За її словами, Байден сказав, що рішення щодо ведення переговорів має ухвалюватися лише в Україні.

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"Сьогодні ми побачили чітке бажання Зеленського до миру. Він розповів свій план. Завершення війни вимагає комунікації обох сторін. Але Путін нічого не робить. Це війна, яку розпочав Путін, і він може її завершити вже сьогодні. Україна бореться за свою демократію за свою свободу. І ми підтримуватимемо її хоробрість у цій боротьбі. Ця війна надто затягнулася", – підкреслила вона.

Скандал навколо Ілона Маска: з чого все почалося

3 жовтня Ілон Маск вляпався у великий скандал. Він опублікував у Twitter "мирний план", який нібито повинен допомогти закінчити розв'язану Росією війну в Україні.

Він стверджував, що військову агресію РФ нібито зупинить: проведення повторних "виборів" на окупованих територіях України під наглядом ООН, відмова від окупованого Криму, забезпечення водопостачання півострова і прийняття нейтрального статусу для України. Крім цього, Маск заявив, що Крим став українським нібито "помилково Хрущова".

Скандальна Заява Ілона Маска викликала немаго критики. На пости інженера відповіли президент України Володимир Зеленський, радник голови офісу президента Михайло Подоляк, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також президент Литви Гітанас Науседа. Також заява Маска коментували в Білому домі. Там зазначили, що будь-які рішення по Україні повинні обговорюватися з Україною.

Не дивно, але в Росії заяву Маска оцінили позитивно. За підсумком інженер спробував виправдатися і заявив, що "підтримує Україну", однак без чергового "ляпу" не обійшлося. Маск написав, що "масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу".

Вчора ж ЗМІ повідомили, що перед публікацією своїх скандальних твітів Маск нібито міг спілкуватися з Путіним.

Втім, засновник Tesla Ілон Маск спростував повідомлення ЗМІ про те, що він нібито спілкувався з Путіним перед відправкою постів про "мирний план по Україні".

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