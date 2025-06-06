Сікорський нагадав Маску про його ж слова.

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на публічну сварку між мільярдером Ілоном Маском та президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Польський дипломат згадав у соцмережі Х, як на тлі чуток про можливе відключення доступу України до систем супутникового звʼязку Starlink Маск намагався його принизити. Тоді мільярдер написав повідомлення з текстом: "Помовч, малий чоловіче. Ти платиш лише мізерну частку від вартості (послуг супутникового звʼязку – ред.)".

Сікорський згадав Маску ці слова і іронічно прокоментував його суперечку з Трампом:

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"Бачиш, великий чоловіче, політика виявилася складнішою, ніж ти думав".

Сварка Маска і Трампа

В донедавна теплих і дружніх відносинах між Ілоном Маском та Дональдом Трампом, схоже, настала криза. Після того, як мільярдер розкритикував розхвалений Трампом законопроєкт про податки вони не розмовляли кілька днів.

Трамп сказав журналістам, що "розчарувався" в Маску, а згодом він опублікував допис, де заявив, що той збожеволів":

"Ілон "виснажився", я попросив його піти, я забрав його EV Mandate, який змушував усіх купувати електромобілі, які нікому не потрібні (що він знав місяцями, що я збираюся зробити!), і він просто з'їхав з глузду!".

Маск, зі свого боку, назвав ці слова брехнею і доволі прозоро натякнув, що Трамп є фігурантом "файлів Епштейна" (фінансист, якого звинувачують у педофілії та організації проституції).

Він також підтримав ідею оголошення імпічменту Трампу і додав, що його компанія SpaceX "негайно почне виведення з експлуатації свого космічного корабля Dragon".

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