Ще нещодавно Маск був одним з ключових спонсорів президентської кампанії Трампа.

Між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском виникла публічна сварка. Глава Білого дому заявив, що "розчарувався" в Маску після того, як той розкритикував його "великий і прекрасний" закон (Big Beautiful Bill) щодо витрат і податків.

Про це пише CNN. Зазначається, що президент США не розмовляв з Маском, який, до слова, був одним з ключових спонсорів його президентської кампанії, після того, як мільярдер назвав закон "огидною гидотою".

"У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще", – сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

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Він запевняє, що Маск усе знав про цей закон і не казав нічого, доки він не вийшов у публічну площину. Сам мільярдер це заперечує. За його словами, документа він не бачив, а ухвалили його "посеред ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі не зміг його навіть прочитати".

Водночас Трамп уже заговорив про те, що варто очікувати нападок Маска на його адресу:

"Я впевнений, що це буде наступним. Але я дуже розчарований в Ілоні. Я дуже допоміг Ілону", – наголосив він.

Історія не обмежилася лише цими заявами. Надвечір Трамп виклав у соцмережі допис, де заявив, що Маск "зʼїхав з глузду".

"Ілон "виснажився", я попросив його піти, я забрав його EV Mandate, який змушував усіх купувати електромобілі, які нікому не потрібні (що він знав місяцями, що я збираюся зробити!), і він просто з'їхав з глузду!" – написав президент США.

Маск відповів на це лаконічно: "Така очевидна брехня. Так сумно."

Несподівано, але Трамп навіть "приплів" до скандалу свого попередника Джо Байдена.

"Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, мільярди і мільярди доларів, – це припинити державні субсидії та контракти Ілона. Мене завжди дивувало, що Байден цього не зробив!" – заявив він.

Варто зазначити, що на тлі сварки з Трампом Ілон Маск заговорив про створення нової партії в США. Він опублікував відповідне опитування із запитанням: "Чи настав час створити нову політичну партію в Америці, яка б насправді представляла 80% середнього класу?".

Оновлено: Ілон Маск заявив, що Трамп нібито є фігурантів "файлів Епштейна". За його словами, саме через це ці документи не публікуються. Йдеться про американського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в педофілії та організації проституції.

"Час скинути дійсно велику бомбу: Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому вони не були оприлюднені. Гарного дня, Дональде Трамп!" – написав Маск в соцмережі Х.

Ілон Маск і Дональд Трамп

Як відомо, Ілон Маск був одним із найбільш палких прихильників Трампа під час президентських перегонів. WP писало, що він витратив на підтримку республіканця майже 300 мільйонів доларів.

У новій адміністрації Трампа Маск навіть отримав посаду – він очолив новостворений Департамент ефективності уряду (DOGE). Ця інституція стала обʼєктом критики після того, як внаслідок її роботи було звільнено тисячі людей. Та після різкого падіння продажів Tesla та невдоволення інвесторів Маск скоротив роботу в Департаменті.

Донедавна Трамп захищав Маска та навіть публічно пригрозив в'язницею активістам за саботаж Tesla. Та, як бачимо, порозуміння між ними тривало недовго.

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