Вашингтон підтвердив смерть свого громадянина.

Американський Держдеп вперше висловився про масований обстріл Києва, який цієї ночі здійснили російські загарбницькі війська.

Під час брифінгу прес-секретарку Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс запитали, чи вживатиме уряд заходів для захисту американських громадян в Україні, враховуючи смерть одного з них в ніч атаки. Вона відповіла, що США відомо про це:

"Ми знаємо про вчорашню атаку на Київ, яка призвела до численних жертв, у тому числі трагічної загибелі громадянина США. Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо наші найглибші співчуття жертвам і сім'ям всіх постраждалих. Президент і в недавньому минулому чітко висловлювався про нанесення ударів по цивільних районах".

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