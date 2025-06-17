З-під завалів багатоповерхового будинку в Солом'янському районі Києва дістали тіло хлопця, чиї батьки весь день сподівалися на його порятунок.
Згідно з останнім повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій України, рятувальники деблокували тіло ще одного загиблого з будинку на бульварі Вацлава Гавела. Загалом в столиці внаслідок атаки загинули 14 людей, ще 117 - постраждали.
Речниця ДСНС Світлана Водолага розповіла hromadske, що загиблий є сином подружжя, яке чекало на його порятунок на місці російського удару.
Масований обстріл Києва
Як повідомляв УНІАН, цієї ночі Російська Федерація здійснила комбінований авіаційно-дроновий удар по країні, Повітряні сили зафіксували запуск 440 безпілотних літальних апаратів та 32 ракет.
Окупанти вдарили двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", 16 крилатими Х-101, чотирма "Калібрами", 9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П.
У Києві була дуже гучна ніч, ще під час обстрілу мер міста та очільник міської військової адміністрації повідомляли про велику кількість постраждалих та руйнувань в різних районах.
Президент Володимир Зеленський назвав цей удар одним із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі РФ атакувала Одесу, Запоріжжя, Чернігівщину, Житомирщину, Кіровоградщину, Миколаївщину та Київщину.