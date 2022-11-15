США запевнили у продовженні підтримки України на тлі чергових жорстоких російських нападів на Україну.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовані ракетні удари Російської Федерації.

Брінк у Twitter назвала російські удари черговою хвилею жорстоких нападів: "Думками з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві та по всій Україні".

"Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які місяцями залишалися мужніми перед обличчям безглуздого нападу Росії, а також з тими, хто бореться за захист України", - наголосила посол США.

Услід за Брінк удари по Україні прокоментував і радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Сполучені Штати рішуче засуджують останні ракетні удари Росії по Україні, які, як видається, вразили житлові будинки в Києві та інші об'єкти по всій країні... Наші думки з мужнім українським народом, який продовжує демонструвати стійкість і мужність у захисті свого суверенітету і демократії. США і наші союзники і партнери продовжать надавати Україні те, що їй необхідно для самооборони, в тому числі системи ППО. Ми будемо стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в заяві Саллівана на сайті Білого дому.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала в Twitter ракетні обстріли Росії відповіддю за принизливий відхід з Херсона.

Масований ракетний удар по Україні 15 Листопада

У вівторок 15 листопада Росія здійснила масований ракетний пуск у три хвилі по українських містах, цілячись в об'єкти критичної інфраструктури.

У Києві російські ракети впали на багатоповерхівки у Печерському районі, є загиблий.

За інформацією НЕК "Укренерго", зафіксовано удари в енергетичні об'єкти у всіх областях країни. Найскладніша ситуація наразі у центральних та північних регіонах. Енергетики ввели аварійні відключення світла. Знеструмлена щонайменше половина Києва, уточнив мер Віталій Кличко.

В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".

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