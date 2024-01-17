Він зазначив, війна в Україні – це справа, насамперед, українців, проте результат вплине і на інші країни.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав демократичні країни допомогти Україні в боротьбі з російською агресією. Він зазначив, що війна, розв'язана Росією, впливає не тільки на долю українців.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб продовжувати триматися разом, щоб не стати жертвою роз'єднання. Нам потрібен ефективний порядок денний, який допоможе нам гарантувати, що Росія не переможе Україну", – заявив французький президент під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Макрон зазначив, війна в Україні – це справа, насамперед, українців. Однак її результат значно вплине і на інші країни, в тому числі на їхню безпеку і захищеність європейських цінностей.

Відео дня

За його словами, в 2024 році в Європі повинні показати, що можуть впливати на цю ситуацію, і докласти більше зусиль, щоб якомога швидше зупинити війну РФ проти України, "що б не сталося в США", очевидно, маючи на увазі майбутні президентські вибори.

Підтримка України: інші заяви партнерів

16 січня в рамках Всесвітнього економічного союзу в Давосі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив абсолютну впевненість у продовженні підтримки України з боку союзників по Альянсу. За його словами, допомога Києву - це не благодійність, а інвестиція в загальну безпеку. Столтенберг також додав, що зараз Альянс нарощує виробництво зброї.

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна має отримати запрошення до НАТО ще до закінчення війни. За його словами, це надзвичайно важливо для морального духу захисників України.

Вас також можуть зацікавити новини: