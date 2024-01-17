За його словами, підтримка Україні - це ключове питання безпеки в Європі.

Хоча Україна не зможе стати членом НАТО під час війни, але повинна отримати запрошення до Альянсу та розпочати процес вступу.

"Україна повинна отримати запрошення до НАТО, яке би розпочало цей процес. Це надзвичайно важливо також для морального духу захисників України", - заявив під час прес-конференції з очільником України Володимиром Зеленським в Давосі президент Польщі Анджей Дуда, якого цитує "Польське радіо".

Він пояснив, що запрошення запустить процес обговорення питання у парламентах країн-членів НАТО. Як відомо, Польща та інші країни Заходу закликають до продовження підтримки України. За словами Дуди, це ключове питання безпеки в Європі.

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"Якщо Росія в цій війні переможе, то буде продовжувати свою агресивну політику, а якщо буде продовжувати свою агресивну політику, то практично очевидно, що нападе знову й будемо мати чергову війну наслідком російської агресії", - наголосив політик.

Польський президент запевнив Зеленського напередодні візиту прем’єр-міністра Дональда Туска до української столиці, що Київ може бути спокійним щодо підтримки Варшави.

Вступ України до НАТО

В Офісі президента заявляли, що Україна не стане членом НАТО, поки триває війна з Росією. Однак у нашої країни є конкретні домовленості з Альянсом, а генсек НАТО Єнс Столтенберг займає чітку позицію: Україна стане членом блоку, але коли закінчить цю війну "справедливим фіналом".

Як нещодавно повідомлялось, Зеленський переконаний, що Україна заслуговує на запрошення до членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на саміті Альянсу, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Він також пояснив, чому саме Україні найскладніше стати членом НАТО серед усіх країн європейського континенту.

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