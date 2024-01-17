Поїздка запланована на лютий.

Президент Франції Еммануель Макрон запланував поїздку в Україну в лютому. Про це пише Reuters з посиланням на його заяву.

У вівторок, 16 січня, він повідомив, що метою візиту буде завершення двосторонньої угоди про гарантії безпеки між країнами. Крім того, Макрон пообіцяв, що в найближчі тижні Україні поставлять близько 40 ракет дальнього радіусу дії Scalp і кілька сотень бомб.

"Після цих поставок я сам поїду в Україну в лютому і завершу роботу над цими текстами", - сказав Макрон, зазначивши, що європейцям необхідно переконатися в тому, що Україна зможе і далі захищатися від Росії.

Гарантії безпеки для України: останні новини

Нагадаємо, 12 січня в Україну прибув прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Він підписав з президентом Володимиром Зеленським історичну угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Згідно з цим документом, країни обмінюватимуться розвідданими, співпрацюватимуть у сфері кібербезпеки та оборонної промисловості, а також надаватимуть медичну та військову підготовку. У разі нової атаки РФ Велика Британія надасть Україні оборонну допомогу.

Український прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що зараз ведуться переговори про підписання подібних угод з ще рядом країн. В США вже підтвердили, що це обговорюється.

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