У Білому домі провдовжують перекладати усю відповідальність за сварку виключно на українського президента.

США готові продовжити діалог з Україною щодо угоди про ресурси, якщо президент Володимир Зеленський погодиться на закінчення війни. Про це в інтерв’ю Fox News заявив радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц.

"Успіх виглядає так: президент Зеленський сідає за стіл переговорів і обговорює умови миру, те, що потрібно Україні для досягнення часткового або постійного припинення вогню і завершення цієї війни. Але що стало для нас очевидним під час тієї зустрічі – він взагалі не готовий говорити про мир", – заявив Волц.

Радник Трампа наголосив, що "час не на боці" Зеленського, а "терпіння американців не безмежне, їхні фінансові ресурси не безмежні, і наші запаси боєприпасів, необхідні для різних криз у світі, також не безмежні".

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За словами Волца, угода про ресурси є можливістю "закріпити економічне партнерство між США та Україною на ціле покоління". Зараз Білий дім хоче, аби Зеленський висловив готовність "зробити необхідні кроки, вести необхідні переговори та піти на необхідні компроміси", щоб зупинити бойові дії.

"Нам потрібно почути від президента Зеленського, що він шкодує про те, що сталося, що він готовий підписати угоду щодо видобутку корисних копалин і що він готовий розпочати мирні переговори", – сказав Волц.

Українсько-американські відносини: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні президент Зеленський заявив, що США залишаються стратегічним партнером України, і він сподівається на збереження американської допомоги. Разом з тим, за його словами, армія готується до можливої зупинки допомоги від США.

Також Зеленський запевнив, що розуміє причини суперечки в Овальному кабінеті, але він не хоче це обговорювати. При цьому Зеленський висловив сподівання, що "ця ситуація мине", українсько-американський діалог продовжиться у конструктивному руслі.

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