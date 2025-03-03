Президент досі сподівається, що США не лише збережуть нинішню допомогу, але й виділять нові пакети озброєнь.

США є стратегічним партнером України, і припинення військової допомоги буде лише на користь російському диктатору Володимиру Путіну. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування із представниками ЗМІ за підсумками саміту у Великій Британії.

Він зазначив, що Україна працює із США і що припинення допомоги від США буде невигідним для усіх. При цьому додав, що та допомога зброєю, яку зараз отримує Україна, це завдяки рішенням, які були раніше ухвалені Конгресом США. Зеленський сказав, що в Конгресі питання про нову допомогу Україні ще не розглядалося.

"Ми готові продовжувати діалог, ми хочемо розраховувати на нову допомогу", - сказав президент України.

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Він зазначив, що Україна дуже сильно піднялася у внутрішньому виробництві, а також зараз є збільшення виробництва на території Європи. Однак Україна все одно розраховує на допомогу від США.

"Припинення її означатиме допомогу винятково Путіну. І тому вважаю, що США, лідери і представники цивілізованого світу точно не будуть допомагати Путіну", - сказав він. При цьому додав, що разом зі своєю командою готується до будь-яких викликів, щоб "у армії не було сюрпризів".

За його словами, Україна і Європа вважають США своїм стратегічним партнером і "для нас це важливо". Він додав, що сьогодні багато про це йшлося, а також є домовленості серед європейських колег.

"Ми не афішуємо, тому що попереду буде ще велика кількість зустрічей", - наголосив він.

Зеленський зазначає, що в найближчі тижні буде більш зрозумілим план подальших дій, які можуть бути гарантії безпеки України.

"Початок сьогоднішний дуже сильний. Ми бачимо поки що теоретичну підтримку контингенту, бачимо вже серйозну кількість країн – поки що не готовий говорити про всі країни, тому , що прийде час, вони самі про себе скажуть, але важливо, що ми це обговорюємо", - наголосив президент України.

Трамп може зупинити поставки зброї Україні

Як повідомляв УНІАН, США продовжують постачати Україні зброю в межах тих пакетів, які були профінансовані та схвалені за каденції президента Джо Байдена.

Однак зараз виникла загроза ззупинки цих поставок. Як пише видання The New York Times зазначало, президент США Дональд Трамп 3 березня проведе зустріч зі своїми головними помічниками з національної безпеки, включно з держсекретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Хегсетом.

Представник адміністрації Трампа повідомив виданню, що на зустрічі планують розглянути і, можливо, вжити заходів щодо низки варіантів політики для України, зокрема, можливість припинення або скасування американської військової допомоги Україні, включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, схваленими й оплаченими під час президентства Джо Байдена.

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