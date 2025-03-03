Український президент має впевненість, що ця ситуація мине.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розуміє, чому сталася суперечка в Овальному кабінеті 28 лютого. Водночас український лідер не хоче це обговорювати.

Про це він сказав під час спілкування з представниками ЗМІ за підсумками саміту в Лондоні. Відповідаючи на запитання про те, як він ставиться до того, що сталося під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом, Зеленський сказав:

"Я не хочу обговорювати, що відбулося. Я розумію це. Я не хотів би говорити про те, чому це відбулось. Я хочу тільки підкреслити, чому – я розумію. Я не думаю, що в такому форматі слід продовжувати будувати міцні відносини. Я впевнений, що ця ситуація пройде і попереду більш важливі речі. І якщо ми всі будемо далі конструктивними, то, я думаю, на нас чекає позитивний результат", – наголосив президент.

Відео дня

Говорячи про позитивний результат він уточнив, що має на увазі наближення миру в Україні.

Зеленський також зазначив, що відкриті розмови між партнерами – це важливо, щоб знати позицію одне одного, і такі відкриті розмови повинні бути. Однак він не вважає, що це правильно, коли ці розмови відбуваються в подібному "абсолютно відкритому" форматі, оскільки озвученою інформацією можуть скористатися неприятелі.

"Тому сам формат того, що відбулося – я не вважаю, що він приніс щось позитивне і додаткове нам, як партнерам", – сказав Зеленський.

На запитання про те, чи готовий Зеленський повернутися в ту кімнату, глава держави сказав:

"Авжеж. Якщо мене запросять для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних запитань і реальних рішучих дій і відповідей, я буду. Через повагу до Америки, американського народу, до президента, до двох партій, до Сполучених Штатів в цілому", – резюмував український лідер.

Перепалка в Білому домі

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті, що відбувалось у присутності багатьох представників ЗМІ, між Зеленським і Трампом відбулася суперечка.

Згодом стало відомо, що український президент достроково залишив Білий дім. Угоду про корисні копалини, заради якої Зеленський і приїжджав, так і не підписали.

Трамп звинуватив українського президента у тому, що той не хоче миру, а нібито хоче тільки воювати. Водночас додав, що "він може повернутися, коли буде готовий до миру".

Після скандалу в Білому домі Україну та безпосередньо Зеленського підтримала низка політиків – від європейських лідерів, до премʼєра Канади тощо. Крім того, на сторону України стали світові зірки. Зокрема, подібні заяви зробили Педро Паскаль, Елізабет Бенкс, Лієв Шрайбер, Алісса Мілано, Міша Коллінз та інші.

Вас також можуть зацікавити новини: