Схоже, у Вашингтоні повернулися на землю і значно знизили апетити.

США сподіваються заробити приблизно 20 мільярдів доларів на угоді з українськими корисними копалинами, про яку ведуть переговори президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Про це в інтерв’ю NewsNation заявив директор Національної економічної ради США Кевін Хассетт.

За його словами, доступ американців до українських ресурсів допоможе національній безпеці США, оскільки американці отримають "критично важливі корисні копалини, які є настільки важливими для збирання комп’ютерів і всього іншого".

При цьому він переконаний, що присутність американського капіталу в Україні якимось чином стримає Росію від нової агресії проти України.

Відео дня

"Якщо в цих місцях є власність США, це допоможе захистити ці місця, тому що ви, звичайно, не хотіли б атакувати об’єкти США", — сказав Хассетт.

Угода про ресурси

Як писав УНІАН, учора Кабмін схвалив проект українсько-американської угоди про ресурси, яку в уряді подають, як угоду про інвестиційний фонд для потреб відновлення в Україні.

В українському МЗС закликають не сприймати двосторонню угоду зі США як фінальний документ. Там кажуть, що це рамковий документ, тобто радше перший крок у співпраці.

Тим часом фахівці попереджають, що Трамп і його команда явно не розуміють, які ресурси насправді має Україна, і вочевидь переоцінюють вигоду від потенційної угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: