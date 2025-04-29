Майкл Волц розкритикував Україну та українську владу, зокрема.

Україна була і залишається однією з найбільш корумпованих країн у всьому світі, заявив радник президента США з питань нацбезпеки Майкл Волц. Крім того, він розкритикував Україну за те, що угоду про корисні копалини досі не було підписано.

"Україна була і є однією з найбільш корумпованих країн у світі. Ми завжди повинні захищати наших платників податків, які туди вливали мільярди доларів. Я не пам'ятаю, щоб я сидів у Конгресі і попередня адміністрація здійснювала належний контроль над тими коштами, які вона давала", - сказав він в інтерв'ю Fox News.

Крім того, Волтц розкритикував президента України Володимира Зеленського через ситуацію, яка виникла в Білому домі, коли виникла публічна суперечка з президентом США Дональдом Трампом, і через те, що угоду про корисні копалини досі не було підписано.

Відео дня

"Могли б сісти пліч-о-пліч із президентом і підписати угоду про постачання корисних копалин, яка об'єднала б наші економіки в осяжному майбутньому", - наголосив він. І додав, що було втрачено "історичну можливість" отримати "феноменальні" гарантії безпеки з боку США.

Інші новини про угоду про корисні копалини

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп закликав Україну "негайно" підписати цю угоду. За його словами, підписання затримується вже щонайменше на три тижні.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль поділився іншими деталями. Він заявив, що Україна і США домовилися, що угода про корисні копалини не включатиме американську допомогу, надану до підписання документа.

Вас також можуть зацікавити новини: