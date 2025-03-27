Саме Волц випадково додав журналіста у секретний чат, а потім стверджував, що в очі того ніколи не бачив.

Після скандалу зі зливом секретної переписки топ-посадовців США у месенджері Signal серед чиновників Білого дому запанувало переконання, що відповідальний за цю помилку радник Трампа із питань нацбезпеки Майк Волц є "ідіотом". Про це в інтерв'ю BBC заявив головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг, який і був тим, хто випадково потрапив у секретний чат.

Саме Волц додав Голдберга у чат, де керівники США обговорювали конкретні плани ударів по хуситах в Ємені. Коли Голберг оприлюднив скріншоти з цього чату, Волц визнав, що це він додав журналіста в чат, але заперечував, що взагалі знайомий з цією людиною.

Однак Голдберг стверджує, що особисто зустрічався з Волцом кілька разів. Тож це пояснює, звідки у радника президента США був номер телефону журналіста, без чого його б не змогли додати у чат у Signal.

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Сам же Волц навіть попросив Ілона Маска з'ясувати, як у нього опинився контакт Голдберга. Журналіст відверто висміяв цю ситуацію, бо, на його думку, це робота для "восьмирічних дітей", а не для технологічного магната.

Після того, як головний редактор The Atlantic оприлюднив більшу частину секретної переписки, і президент Трамп, і його радник Волц накинулися на журналіста із особистими образами. І хоча здається, Трамп не планує карати свого підлеглого за очевидний промах неабиякого масштабу, у Білому домі багато хто вважає Волца винним у неприпустимій помилці.

"У Білому домі панує поширене відчуття, що Майк Волц - ідіот. Саме так його називають, і багато людей в системі, в системі національної безпеки, не можуть повірити, що він, я не знаю, назвемо це поганою телефонною гігієною, зробив це", – каже Голдберг.

Також журналіст наголосив, що його присутність у секретному чаті ніхто із 17 інших учасників так і не помітив. Голдберг сам покинув чат, коли усвідомив, що це не розіграш, а справді переписка перших осіб держави, і йому не належить за нею спостерігати.

Скандал із секретним чатом керівників США у Signal

Як писав УНІАН, нещодавно у США розгорівся скандал, пов'язаний із випадковим додаванням журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга до секретного групового чату в месенджері Signal. У цьому чаті високопосадовці адміністрації президента Дональда Трампа обговорювали деталі військових ударів по єменським повстанцям-хуситам. Серед учасників чату були віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо та інші ключові фігури. Вони обговорювали конкретні деталі операції, включаючи типи озброєння, цілі та час атак.​

Після того, як The Atlantic опублікував витримки з переговорів у чаті, адміністрацію Трампа накрило хвилею критики через використання несертифікованих месенджерів для обговорення чутливих питань національної безпеки. Демократи та експерти з безпеки висловили занепокоєння щодо можливого витоку секретної інформації та порушення протоколів безпеки.

Міністр оборони Піт Гегсет заперечив, що в чаті обговорювалися засекречені дані, стверджуючи, що критичні деталі, такі як імена та точні локації, були опущені. Президент Трамп назвав інцидент "незначним збоєм" і висловив довіру до своїх радників, незважаючи на заклики до відставки деяких посадовців.​

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