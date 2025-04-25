За його словами, робота над спільною мирною угодою між Росією та Україною "просувається успішно".

Президент США Дональд Трамп заявив, що "Україна, очолювана Володимиром Зеленським, не підписала остаточні документи за дуже важливою угодою зі США щодо рідкоземельних металів".

"Підписання затримується вже щонайменше на три тижні. Сподіваюся, воно буде здійснено негайно", - написав він у соцмережі Truth Social.

За його словами, робота над спільною мирною угодою між Росією та Україною "просувається успішно".

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"Схоже, що успіх не за горами", - додав Трамп.

Угода щодо корисних копалин

Тиждень тому обидві країни підписали меморандум як перший крок до укладення угоди про розширення економічного співробітництва, зокрема шляхом розробки корисних копалин в Україні.

Пізніше Зеленський повідомив, що юридичні команди від України та США продовжують працювати над майбутньою угодою про економічне партнерство. Однак її ще повинен буде розглядати український парламент.

Напередодні міністр фінансів України Сергій Марченко сказав, що не очікує підписання угоди цього тижня, хоча він і високопоставлені українські чиновники, включно з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, перебувають у Вашингтоні на весняних засіданнях Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

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