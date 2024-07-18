У російських ЗМІ з'явилися чіткі наративи про те, що Україну можуть "знищити" до 2034 року.

Російські державні ЗМІ тиражували заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про те, що українська держава не існуватиме до 2034 року. Відтак, пропаганда готує росіян до тривалої війни в Україні.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), російську громадськість переконують, що Росія завершить свою мету знищити українську державність протягом десяти років.

Зокрема, Медведєв заявив, що "не дарма" генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна може вступити до Альянсу протягом наступних десяти років. Скандальний політик зробив висновок, що Україна "ніколи" не вступить до НАТО, оскільки до 2034 року зміниться керівництво НАТО, і тому "цілком можливо, що горезвісної "країни 404" також не буде існувати.

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Аналітики зауважили, що Медведєв не сказав прямо, що Україна припинить своє існування до 2034 року, але це був дотичний підтекст його заяв, який негайно негайно почали публікувати росЗМІ із заголовками "Медведєв визнав, що Україна перестане існувати в 2034 році" і "Медведєв передбачив зникнення України до 2034 року".

Пряме припущення, що Росія зможе "знищити Україну" до 2034 року, є обіцянкою російській громадськості, що Росія зможе виграти війну і знищити українську державність протягом десятиліття. Це створює обережні інформаційні умови та суспільні очікування щодо війни, яка триватиме ще одне десятиліття, але яка завершиться бажаною для Росії "перемогою".

Крім того, аналітики наголошують, що цей російський наратив також прямо і рішуче підриває окремі спроби окремих кремлівських чиновників припустити, що Росія готова "вести переговори" про "мир" з Україною, і ще більше підкреслює, що єдиною бажаною кінцевою метою війни для Кремля є повне знищення української держави і народу.

"Ані Україна, ані Захід не можуть розраховувати на переговори з Росією на російських умовах, якщо російські умови передбачають знищення України та її народу впродовж наступних десяти років", - підсумували аналітики.

"Мирні" пропозиції Путіна

Як відомо, правитель РФ Володимир Путін наголошує на власних вимогах щодо завершення війни - зокрема, на виводі українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, статус яких, а також Криму, мають зафіксувати в міжнародних договорах як російський.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада не погодиться на територіальні поступки заради закінчення війни. Він висловив упевненість, що Україна зможе виграти війну, оскільки вірить у свою перемогу, як і союзні війська під час Другої світової війни.

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