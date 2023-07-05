Він знову вибухнув маячнею про те, що Росія воює з НАТО.

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів західним аналітикам, які оцінюють російську армію як "армію минулого століття", яка веде війну застарілими методами і зброєю. Також він заговорив про умови завершення війни.

У своєму Телеграм-каналі він почав виправдовувати путінських військових, стверджуючи, що армія РФ - "сучасна і героїчна". Водночас, він визнав наявність проблем у "другої армії світу".

"У нашої армії, як і у всякої, є певні проблеми", - говорить Медведєв. Також він обурився тим фактом, що США і "їхні васали" надають озброєння Україні.

"Якби НАТО, перш за все США і їхні васали, припинили поставляти зброю і засоби ураження Україні, то "спеціальна військова операція" завершилася б буквально за кілька місяців", - упевнений екс-президент РФ.

Він переконаний, що якщо Америка зараз припинить постачання зброї, то тоді "сво" "закінчиться через кілька днів".

Також заступник голови Ради Безпеки РФ переконаний, що війну, навіть світову, можна завершити дуже швидко.

І далі він назвав сценарії, за яких війна може швидко зійти нанівець: або мирний договір, або застосування ядерної зброї.

"Навіть світова війна може бути завершена дуже швидко: або якщо підписаний мирний договір, або якщо зробити те, що зробили американці в 45-му році, коли вони використовували ядерну зброю і розбомбили два японських міста - Хіросіму та Нагасакі", - заявив колишній російський президент.

Скандальні заяви Медведєва

Раніше Медведєв знову почав погрожувати миру ядерною зброєю та третьою світовою війною. Він заявив, що західні політики "не усвідомлюють" того, що роблять і до чого закликають.

Також він заявляв, що РФ може використовувати ядерну зброю, якщо Україна спробує деокупувати Крим.

Крім того, екс-президент РФ говорив, що "ядерний конфлікт" планує насправді Захід, а не Росія, яка систематично погрожує цивілізованому світу.

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