За його словами, тоді у РФ будуть підстави для застосування будь-якої зброї.

Заступник Голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що РФ може застосувати ядерну зброю, якщо Україна спробує деокупувати Крим.

"Якщо говорити про якісь серйозні наступи, які пов'язані зі спробою відвоювати Крим, абсолютно очевидно, що це підстава для застосування всіх засобів захисту, включаючи передбачені Основами доктрини ядерного стримування, коли використання будь-яких видів озброєння проти Росії загрожує існуванню самої держави", - цитують колишнього президента Росії пропагандистські ЗМІ.

За його словами, спроба відколоти "частину держави" буде вважатися посяганням на існування Росії.

Відео дня

"Тому робіть висновки самі: тут абсолютно очевидно є підстави для застосування будь-якої зброї. Абсолютно будь-якої. І я сподіваюся, це розуміють наші "друзі" за океаном", - сказав він.

Деокупація Криму - що відомо

Нагадаємо, глава української розвідки Кирило Буданов переконаний, що звільнити Крим можна комбінованим шляхом - за допомогою військової сили і дипломатії.

У Криму часто повідомляють про активність безпілотників, також неодноразово лунали вибухи на військових об'єктах. Так, у серпні на російській військовій авіабазі "Саки" в Новофедорівці сталася серія вибухів, в результаті яких було знищено щонайменше 9 літаків і склади з крилатими ракетами.

Восени на залізничній гілці Кримського мосту стався потужний вибух, після якого частково обрушилися два автомобільних прольоти.

Нещодавно вибухи чули жителі Джанкоя. Після цього в українській розвідці заявили про знищення ракет "Калібр", які загарбники перевозили залізницею.

Відомо, що зараз російські окупанти активно готуються обороняти півострів.

Вас також можуть зацікавити новини: