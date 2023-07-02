Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв знову погрожує світу ядерною зброєю і третьою світовою війною.
В інтерв'ю "Російській газеті" він заявив, що західні політики "не віддають собі звіт" в тому, що роблять і до чого закликають. "І, схоже, забули, якими будуть відповідні дії з нашого боку, якщо провокації зайдуть занадто далеко", - сказав екс-президент РФ.
Він загрожує тим, що протистояння може тривати десятиліттями або вирішитися за допомогою третьої світової війни. "Швидше за все, переможців просто не буде. Адже не можна розглядати в якості перемоги той світ, в якому настала ядерна зима, міста-мільйонники лежать в руїнах, немає електрики через позамежного електромагнітного імпульсу, а величезна кількість людей загинула від ударної хвилі, світлового випромінювання, проникаючої радіації і радіоактивного забруднення", - заявив Медведєв.
Він каже, що світу необхідно знайти "найважчі компроміси" для формування нового світопорядку без "нацистського режиму". "Заходу доведеться це прийняти, якщо він не хоче апокаліптичного кінця нашої недосконалої цивілізації", - написав він.
Також заступник голови Радбезу запропонував скласти документ типу Гельсінського акту 1975 року. "Тільки сам Гельсінкі, на жаль, не годиться зі зрозумілих причин. Тепер для нас Фінляндія - ворожа країна, створена колись через недогляд Леніним і та, яка вступила сьогодні в НАТО. З Фінляндією і їй подібними (на кшталт Польщі, країн Балтії і, звичайно, Британії) краще б взагалі тимчасово призупинити дипломатичні зносини або як мінімум до пори до часу знизити їх рівень", - заявив він.
Вступ Фінляндії до НАТО
Нагадаємо, що після повномасштабного нападу РФ на Україну Фінляндія прийняла рішення стати членом Північноатлантичного альянсу. Колишній прем'єр Санна Марін вважає, що війни б не було, якби Україна була в НАТО.
Тоді Медведвєв погрожував Фінляндії, що Росія дасть "симетричну реакцію" на їх вступ до НАТО. При цьому Путін сказав, що вступ країни до Альянсу "не створює безпосередньої загрози Росії".
4 квітня Фінляндія офіційно приєдналася до НАТО.