Берлін наполягає на припиненні вогню.

Попри заяву президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, у Німеччині вважають, що проводити мирні переговори з Російською Федерацією варто лише після повного припинення вогню.

Як передає ntv-de, очільник Федеральної канцелярії Торстен Фрай в етері німецького телеканалу ARD заявив, що спочатку Росія має припинити напади на Україну. Крім того, він закликав запровадити нові санкції проти Російської Федерації, якщо це буде необхідно:

"Спочатку нам потрібне припинення вогню і чітка прихильність до нього. Зараз ми бачимо нову європейську рішучість у Києві. І ця рішучість також повинна знайти своє вираження в діях".

На питання, що буде, якщо американський президент знову відмовиться від спільної з європейськими лідерами позиції, Фрай відповів так: "Тоді нам просто доведеться продовжувати розмову".

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Припинення вогню в Україні

Нагадаємо, раніше європейські лідери, включаючи Францію, Німеччину та Польщу, підтримали позицію України щодо необхідності припинення вогню перед початком переговорів. Вони також попередили, що в разі відмови Росії погодитися на 30-денне перемир’я, будуть введені додаткові санкції.

Кремлівський правитель Путін не хоче повного припинення вогню, на якому неодноразово наголошував Трамп. Натомість він запропонував відновити перемовини у Туреччині.

У відповідь Трамп заявив, що така зустріч може стати "великим днем", тому Україна має "негайно" погодитися на прямі переговори з Росією, навіть без попереднього припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність до переговорів, але наголосив, що передумовою для них має бути повне припинення вогню. Також він заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна у Стамбулі.

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