Перший телефонний дзвінок на посаді президента США Джо Байден зробив канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.
Цей дзвінок означав повернення до трансатлантичної стабільності, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на радників з однієї зі сторін.
Однак Меркель проігнорувала дзвінок і поїхала за місто, пише видання.
У підсумку в ході першого телефонного дзвінка на посаді президента Байден поговорив з прем'єром Канади Джастіном Трюдо, йдеться в повідомленні, передає kommersant.
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Джо Байден на посаді президента США
20 січня відбулася інавгурація президента США. Джо Байден у Вашингтоні склав присягу і почав виконувати обов'язки президента.
Джо Байден після церемонії інавгурації та офіційного вступу на посаду підписав перші документи. Він повернув США до Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди, а також заморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
21 січня прес-секретар Білого дому Джен Псакі розповіла, що президент США Джо Байден після вступу на посаду насамперед зателефонує прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.
Про Меркель Псакі не згадувала, зазначивши тільки, що у Байдена немає планів дзвонити Трампу або Путіну.