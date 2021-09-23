У підсумку в ході першого телефонного дзвінка на посаді президента Байден поговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Перший телефонний дзвінок на посаді президента США Джо Байден зробив канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

Цей дзвінок означав повернення до трансатлантичної стабільності, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на радників з однієї зі сторін.

Однак Меркель проігнорувала дзвінок і поїхала за місто, пише видання.

У підсумку в ході першого телефонного дзвінка на посаді президента Байден поговорив з прем'єром Канади Джастіном Трюдо, йдеться в повідомленні, передає kommersant.

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Джо Байден на посаді президента США

20 січня відбулася інавгурація президента США. Джо Байден у Вашингтоні склав присягу і почав виконувати обов'язки президента.

Джо Байден після церемонії інавгурації та офіційного вступу на посаду підписав перші документи. Він повернув США до Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди, а також заморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

21 січня прес-секретар Білого дому Джен Псакі розповіла, що президент США Джо Байден після вступу на посаду насамперед зателефонує прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.

Про Меркель Псакі не згадувала, зазначивши тільки, що у Байдена немає планів дзвонити Трампу або Путіну.

Автор: Ірина Погоріла