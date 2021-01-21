Байден поговорить з Трюдо / фото REUTERS

Президент США Джо Байден після вступу на посаду насамперед зателефонує прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.

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Як повідомляє CNN про це в ході брифінгу розповіла прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, телефонна розмова Байдена і Трюдо має відбутися вже в п'ятницю. Лідери обговорять партнерство між країнами, а також проблему трубопроводу Keystone XL Pipeline.

Байден після вступу на посаду виконав свою передвиборчу обіцянку і заблокував запуск нафтопроводу Keystone, що йде з Канади в США. Канадська сторона висловила розчарування цим рішенням.

Псакі також повідомила, що у Байдена немає планів дзвонити Трампу або Путіну.

Інавгурація президента США: що відомо

  • 20 січня відбулася інавгурація президента США - Джо Байден у Вашингтоні склав присягу і почав виконувати обов'язки президента.
  • Присягу також прийняла віце-президент США Камала Харріс. Вона стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського і південноазіатського Походження на цій посаді.
  • Чинний президент США Дональд Трамп, який сьогодні завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і покинув Вашингтон до початку церемонії інавгурації.

  • Джо Байден вже підписав перші документи після церемонії інавгурації та офіційного вступу на посаду. Він повернув США до Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди, а також заморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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Автор: Дмитро Захаров