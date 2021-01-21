У нового президента США поки немає планів дзвонити Трампу або Путіну.

Президент США Джо Байден після вступу на посаду насамперед зателефонує прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо.

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Як повідомляє CNN про це в ході брифінгу розповіла прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, телефонна розмова Байдена і Трюдо має відбутися вже в п'ятницю. Лідери обговорять партнерство між країнами, а також проблему трубопроводу Keystone XL Pipeline.

Байден після вступу на посаду виконав свою передвиборчу обіцянку і заблокував запуск нафтопроводу Keystone, що йде з Канади в США. Канадська сторона висловила розчарування цим рішенням.

Псакі також повідомила, що у Байдена немає планів дзвонити Трампу або Путіну.

Інавгурація президента США: що відомо

20 січня відбулася інавгурація президента США - Джо Байден у Вашингтоні склав присягу і почав виконувати обов'язки президента.

Присягу також прийняла віце-президент США Камала Харріс. Вона стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського і південноазіатського Походження на цій посаді.

Чинний президент США Дональд Трамп, який сьогодні завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і покинув Вашингтон до початку церемонії інавгурації.

Джо Байден вже підписав перші документи після церемонії інавгурації та офіційного вступу на посаду. Він повернув США до Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди, а також заморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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Автор: Дмитро Захаров