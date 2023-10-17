Аарон Халіва визнає, що військова розвідка під його командуванням не змогла попередити про терористичну атаку ХАМАС.

Глава військової розвідки Ізраїлю Аарон Халіва заявив, що несе повну відповідальність за провал відомства, який призвів до нападу ХАМАС. Заява генерал-майора опублікована в соцмережах Армії оборони Ізраїлю.

"Під час усіх моїх візитів до підрозділів Управління військової розвідки за останні 11 днів я підкреслював, що початок війни був провалом розвідки", - цитує лист The Times of Israel.

Халіва визнає, що військова розвідка під його командуванням не змогла попередити про терористичну атаку ХАМАС.

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"Ми не виконали свою найважливішу місію, і я, як голова Управління військової розвідки, несу повну відповідальність за цей провал", - йдеться в його листі.

"Те, що потрібно розслідувати, ми розслідуємо, найглибшим і всебічним чином, і зробимо висновки. Але зараз є тільки одне завдання - дати відсіч і перемогти", - пише він.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Днем раніше глава Служби загальної безпеки Ізраїлю ШАБАК (вона ж "Шин-бет") Ронен Бар взяв на себе особисту відповідальність за те, що спецслужбі не вдалося запобігти нападу бойовиків ХАМАС на країну.

Після тривалих бомбардувань Сектора Гази Армія оборони Ізраїлю готується до наступного етапу своєї кампанії, але це не обов'язково буде наземна операція на території Палестини. Про це заявив речник ЦАХАЛу Річард Гехт на брифінгу з журналістами.

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