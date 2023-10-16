За кілька годин до вторгнення ХАМАСу розвідка помітила підозрілу активність в Газі, але сигнал проігнорували.

Керівник ізраїльської служби безпеки "Шин Бет" Ронен Бар Взяв на себе відповідальність за те, що контррозвідка не змогла вчасно виявити приготування ХАМАС до нападу на Ізраїль 7 жовтня. Як повідомляє Times of Israel, Бар написав листа до співробітників спецслужби, в якому виклав свій погляд на трагедію.

"Попри серію заходів, які ми провели, на жаль, у суботу [7 жовтня] ми не змогли дати достатнє попередження, яке б дозволило зірвати атаку. Відповідальність за це лежить на мені, як тому, хто очолює організацію. Час для розслідування буде. Зараз ми боремося", — йдеться в листі.

Зазначається, що за кілька годин до нападу ізраїльска розвідка виявила незвичайну активність в секторі Газа. Через це відбулася низка телефонних розмов між ізраїльськими високопосадовцями, але зрештою попередження проігнорували.

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Тим не менш, Бар пішов до штаб-квартири "Шин Бет" і наказав розгорнути невелику групу оперативників на кордоні Гази, очікуючи невеликої атаки. Відомо, що 7 жовтня загинули щонайменше 10 співробітників "Шин Бет".

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, в ніч проти 16 жовтня Ізраїль завдавав найпотужніших ударів по сектору Гази за увесь час від початку нинішньої ескалації. Очікується, що наземна операція на території анклаву розпочнеться вже найближчим часом.

А поки ізраїльська армія готується до проведення наземної операції, ізраїльські танки Merkava Mk.4 спішно обладнують протидроновими "мангалами" – як на війні в Україні. Події 7 жовтня показали, що "найкращі в світі" танки не захищені від атак дронів.

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