Ронен Бар покаявся за провал ізраїльскої розвідки / колаж УНІАН, фото УНІАН, wikipedia.org

Керівник ізраїльської служби безпеки "Шин Бет" Ронен Бар Взяв на себе відповідальність за те, що контррозвідка не змогла вчасно виявити приготування ХАМАС до нападу на Ізраїль 7 жовтня. Як повідомляє Times of Israel, Бар написав листа до співробітників спецслужби, в якому виклав свій погляд на трагедію.

"Попри серію заходів, які ми провели, на жаль, у суботу [7 жовтня] ми не змогли дати достатнє попередження, яке б дозволило зірвати атаку. Відповідальність за це лежить на мені, як тому, хто очолює організацію. Час для розслідування буде. Зараз ми боремося", — йдеться в листі.

Зазначається, що за кілька годин до нападу ізраїльска розвідка виявила незвичайну активність в секторі Газа. Через це відбулася низка телефонних розмов між ізраїльськими високопосадовцями, але зрештою попередження проігнорували.

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Тим не менш, Бар пішов до штаб-квартири "Шин Бет" і наказав розгорнути невелику групу оперативників на кордоні Гази, очікуючи невеликої атаки. Відомо, що 7 жовтня загинули щонайменше 10 співробітників "Шин Бет".

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Як писав УНІАН, в ніч проти 16 жовтня Ізраїль завдавав найпотужніших ударів по сектору Гази за увесь час від початку нинішньої ескалації. Очікується, що наземна операція на території анклаву розпочнеться вже найближчим часом.

А поки ізраїльська армія готується до проведення наземної операції, ізраїльські танки Merkava Mk.4 спішно обладнують протидроновими "мангалами" – як на війні в Україні. Події 7 жовтня показали, що "найкращі в світі" танки не захищені від атак дронів.

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