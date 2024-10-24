Наразі без них поляки почуватимуться незахищеними, сказав дипломат.

Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич заявив, що українці отримають багатоцільові винищувачі МіГ-29 лише після того, як партнери нададуть Варшаві нові літаки.

В інтервʼю Укрінформу дипломат нагадав, що за час повномасштабної війни Польща передавала українським Повітряним силам запасні частини та самі МіГ-29, також вони готують нові пакети допомоги. Загалом на озброєнні країни близько 10-15 МіГів, які все ще є частиною їхньої протиповітряної оборони.

За словами Лукасевича, Польща переозброює свої військово-повітряні сили, тому закупає у партнерів винищувачі F-16 та F-35. Цей процес ще не завершено, тому поляки "не можуть дозволити собі втратити навіть цей десяток МіГ-29, бо почуватимуться незахищеними":

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"Наші союзники мають надіслати до Польщі кілька ескадрилій інших літаків, щоб дати нам час наростити власні спроможності, аби ми змогли передати МіГи, які так потрібні українським пілотам".

МіГи від Польщі

Нагадаємо, навесні минулого року в Польщі оголосили, що вже відправили в Україну першу партію обіцяних літаків МіГ-29.

Наприкінці серпня український президент Володимир Зеленський казав, що країна хотіла б отримати допомогу від Польщі у двох питаннях. Мова йде про збиття ракет, які долітають до заходу Україні під час масованих обстрілів, та про передачу винищувачів.

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