Зернові процеси не можуть фундаментально вплинути на історичну близькість держав, наголосив президент України.

Президент України Володимир Зеленський пояснює зменшення уваги Польщі до обороноздатності України тим, що країна вже віддала все, що могла. Однак Україна розраховує отримати польські МіГи.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції на форумі "Україна 2024. Незалежність". Він нагадав про значну допомогу Польщі від початку війни та зазначив, що разом з президентом Польщі "пройшли багато всього" за цей час.

"Я так розумію, що під час виборів Польща була сфокусована більше на внутрішніх питаннях. Ви пам’ятаєте всі ці зернові процеси не дуже приємні. Але це життя і цей момент є в житті між нами. Я не вважаю, що це фундаментально вплине на історичну близькість наших держав... І я думаю, що це надвисока вартість втратити через якісь непорозуміння історичну єдність", - наголосив Зеленський.

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За його словами, сьогодні "трішки зменшилась увага" польської сторони до обороноздатності України. "Я маю на увазі, що напевно Польща дала все те, що могла", - пояснив президент. Водночас Зеленський зауважив що є "деякі речі", які сьогодні залишаються в Польщі, і щодо яких він підіймає питання.

"Є конкретне питання - нам потрібні дуже ваші МіГи, ваші літаки. Там гарна біоніка, і ми не будемо витрачати час на тренування наших пілотів. Ми знаємо про ці літаки, і ми знаємо кількість літаків. Я порушував питання з Анджеєм і з Дональдом, з прем’єр-міністром Туском. Ми на всіх рівнях це підіймали. Але поки що немає позитивного рішення, на жаль", - заявив глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, Польща може допомогти у захисті територій України від ракет росіян. "Польща виступає важливою частиною цього рішення. Йдеться про збиття ракет над Україною, принаймні над західною частиною країни, які йдуть у бік Польщі. І ми дуже багато про це говорили. Але потрібна підтримка, як я розумію, кількох країн. І Польща вагається, щоб не бути наодинці з таким рішенням. І думаю, що це призвело б до позитивного рішення і з боку Румунії. Але, мені здається, тут нам всім треба працювати над тим, щоб Сполучені штати Америки підтримали це рішення", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що рішення посилять повітряну оборону, і Україні буде легше далі протистояти агресії РФ.

Новини України - що повідомлялося про допомогу від Польщі

Польська сторона активно допомагає Києву протистояти повномасштабній агресії з боку РФ. Зокрема, на початку липня видання Forbes писало, що Польща може передати Києву кілька МіГ-29.

На початку травня 2023 року тодішній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що польська сторона надала українцям 10 літаків МіГ-29.

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