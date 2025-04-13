Аналітики стверджують, що наявні статистичні дані роблять цю мету нереалістичною, або навіть зовсім неможливою.

Адміністрація президента США Дональда Трампа ставить собі за мету депортувати цього року рекордну кількість мігрантів - 1 мільйон осіб. Про це пише The Washington Post, посилаючись на інформацію нинішніх і колишніх чиновників.

Як зазначає видання, найвище число депортованих мігрантів за рік досі становило понад 400 000 за часів президентства Барака Обами. Однак чиновники зазначають, що представники Трампа не розкривають, як вони підраховують цифри.

"При цьому аналітики кажуть, що наявні статистичні дані роблять цю мету нереалістичною, або навіть зовсім неможливою з огляду на фінансування, рівень укомплектованості персоналом і той факт, що більшість іммігрантів мають право на судове слухання перед висилкою з країни", - пише WP.

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Одна зі стратегій швидкого збільшення кількості депортацій полягає в пошуку способів депортувати частину з 1,4 мільйона іммігрантів, які мають остаточні накази про депортацію, але не можуть бути депортовані, тому що їхні рідні країни не приймають їх назад.

Наразі адміністрація веде переговори приблизно з 30 країнами щодо прийому депортованих, які не є їхніми громадянами, повідомили два посадовці. У нещодавньому судовому позові адміністрація заявила, що сподівається відправити "тисячі" іммігрантів у ці пункти призначення.

За словами прес-секретаря Міністерства внутрішньої безпеки Тріші Маклафлін, станом на кінець березня було депортовано понад 100 000 іммігрантів. Відтоді, за її словами, кількість депортацій зросла ще на 17 000.

Як зазначає WP, одна з основних причин, через яку адміністрація Трампа навряд чи досягне 1 мільйона депортацій, полягає в тому, що кількість нелегальних перетинів кордону різко скоротилася, а вони традиційно становили більшу частину депортацій. Після того, як Трамп відправив сотні солдатів на кордон, кількість нелегальних перетинів скоротилася до трохи більше ніж 7 000 у березні, що є найнижчим показником за десятиліття.

Міграційна політика США

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомляли, що з моменту вступу на посаду Дональда Трампа на прикордонних переходах країни сталася низка гучних інцидентів з іноземними туристами, насамперед, з Європи та Канади. Людей зупиняли прямо на кордоні й потім утримували в імміграційних центрах під вартою впродовж кількох тижнів, перш ніж їм дозволили полетіти додому власним коштом.

Через це багато мандрівників з європейських країн і Канади почали побоюватися подорожувати до США.

Також раніше ЗМІ писали, що Адміністрація Трампа скасує тимчасовий легальний статус приблизно для 240 тис. українців, які втекли від війни в Україні. Такий крок потенційно може поставити громадян України на шлях прискореної депортації зі США.

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