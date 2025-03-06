Такий крок потенційно може поставити українців на шлях прискореної депортації.

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасує тимчасовий легальний статус приблизно для 240 тис. українців, які втекли від війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника в адміністрації Трампа. Такий крок потенційно може поставити громадян України на шлях прискореної депортації зі США.

Видання зазначило, що цей захід, запровадження якого заплановано на квітень, стане приголомшливим відходом від політики гостинності, яку українці отримали за адміністрації президента Джо Байдена.

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За даними джерела видання, відмова від захисту для українців була запланована до того, як Трамп публічно поскандалив із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Чиновник пояснив, що це частина ширших зусиль адміністрації Трампа щодо позбавлення легального статусу більш ніж 1,8 млн мігрантів, яким дозволялося в'їхати до США за тимчасовими гуманітарними програмами, запущеними за адміністрації Байдена.

Видання повідомило, що мігранти, позбавлені легального статусу, можуть зіткнутися з прискореною процедурою депортації.

Гуманітарні програми, запущені за Байдена, були частиною зусиль зі створення тимчасових легальних шляхів для стримування нелегальної імміграції та надання гуманітарної допомоги.

Крім 240 тис. українців, які рятуються від російського нападу, і 530 тис. кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, ці програми охоплювали понад 70 тис. афганців, які втекли від талібів.

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