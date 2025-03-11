Гроші, мігранти, переговори про мир: Білий дім назвав '50 перемог' Трампа

Білий дім опублікував "50 перемог за 50 днів" президента Дональда Трампа на посаді президента США.

Як йдеться на сайті Білого дому, головними своїми "перемогами" Трамп вважає:

  • забезпечення "безпрецедентної" охорони кордону;
  • масову депортацію "нелегальних вбивць, ґвалтівників і наркоторговців";
  • "вирівнювання" умов для американських робітників;
  • нові інвестиції у США на "мільярди доларів".

Крім того, Білий дім заявив також, що Трамп за 50 днів президентства нібито досягнув прогресу у процесі завершення війни між Росією та Україною. Ця теза займає 16 позицію у списку "перемог" Трампа. Зазначається, що він "прагне миру в усьому світі":

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"Президент Трамп посадив Росію та Україну за стіл переговорів під час історичних мирних перемовин у Саудівській Аравії з метою досягнення миру".

Також у списку "перемог" згадують відкочування просування паперових соломинок, припинення виробництва пенні, оголошення англійської мови державною та закріплення у законодавстві, що існує лише дві статі.

Трамп і Україна - останні новини

Як повідомляв УНІАН, останні заяви президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни демонструють його байдужість до кровопролиття. Більше того, вони свідчать про готовність не лише не зупиняти насильство, а й посилювати його.

Як пише The Atlantic, риторика Трампа чітко демонструє зміну його позиції: тепер він не просто прагне "миру", а відкрито називає Росію "хорошою", а Україну "поганою". На його думку, для припинення війни потрібно змусити "поганця" зазнати ще більших втрат.

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