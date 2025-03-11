Гроші, мігранти, переговори про мир: Білий дім назвав '50 перемог' Трампа

Зазначається, що американський президент нібито хоче "миру у всьому світі".

Білий дім опублікував "50 перемог за 50 днів" президента Дональда Трампа на посаді президента США.

Як йдеться на сайті Білого дому, головними своїми "перемогами" Трамп вважає:

забезпечення "безпрецедентної" охорони кордону;

масову депортацію "нелегальних вбивць, ґвалтівників і наркоторговців";

"вирівнювання" умов для американських робітників;

нові інвестиції у США на "мільярди доларів".

Крім того, Білий дім заявив також, що Трамп за 50 днів президентства нібито досягнув прогресу у процесі завершення війни між Росією та Україною. Ця теза займає 16 позицію у списку "перемог" Трампа. Зазначається, що він "прагне миру в усьому світі":

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"Президент Трамп посадив Росію та Україну за стіл переговорів під час історичних мирних перемовин у Саудівській Аравії з метою досягнення миру".

Також у списку "перемог" згадують відкочування просування паперових соломинок, припинення виробництва пенні, оголошення англійської мови державною та закріплення у законодавстві, що існує лише дві статі.

Трамп і Україна - останні новини

Як повідомляв УНІАН, останні заяви президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни демонструють його байдужість до кровопролиття. Більше того, вони свідчать про готовність не лише не зупиняти насильство, а й посилювати його.

Як пише The Atlantic, риторика Трампа чітко демонструє зміну його позиції: тепер він не просто прагне "миру", а відкрито називає Росію "хорошою", а Україну "поганою". На його думку, для припинення війни потрібно змусити "поганця" зазнати ще більших втрат.

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