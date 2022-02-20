Згадуючи ситуацію з Будапештським меморандумом, підприємець попереджає про загрозу верховенству закону з боку "обмеженого націоналізму".

Британський мільярдер і засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон знову виступив на підтримку України.

У статті "Захист верховенства права", опублікованій в його блозі, підприємець розповів, що цього тижня говорив з послом України у Великій Британії Вадимом Пристайком "про роль світової бізнес-спільноти та необхідність відстоювати мир".

"Посол порушив дуже актуальне питання про Будапештський меморандум 1994 року. Тоді Росія підписала зобов'язання "поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України". Своєю чергою Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і відмовилася від свого ядерного арсеналу. Анексія Криму Росією у 2014 році стала першим серйозним порушенням Будапештського меморандуму. Російське вторгнення в найближчі дні розірве Меморандум на частини і матиме катастрофічні наслідки", - написав Бренсон.

За його словами, "кричуща неповага" до верховенства закону і дійсності міжнародних договорів мала б "катастрофічні наслідки" для мирного співіснування між народами.

"Вторгнення Росії в Україну ще більше зруйнує справу роззброєння і нерозповсюдження, в основі якого лежать міжнародні угоди. Без зобов'язуючих угод та їх виконання не може бути миру. Який сигнал російська агресія посилає іншим ядерним державам, готовим підписати міжнародні договори про роззброєння? Це слизький шлях", - зазначив мільярдер.

Бренсон вважає, що триваюча російська агресія проти України позбавить стимулів тих, хто раніше був готовий скоротити свої арсенали, оскільки, виходить, що будь-яка угода може бути розірвана в односторонньому порядку і довільно:

"Якщо говорити більш фундаментально, то односторонній вихід і кричуще нехтування міжнародними договорами також вказують на справжню кризу багатосторонності. Багатосторонні інститути, давно створені для підтримки миру і забезпечення сталого розвитку, більше не користуються колишнім рівнем підтримки й поваги. Багато в чому міжнародне співробітництво поступилося місцем обмеженому націоналізму. Це реальна загроза верховенству закону, яку людство не бачило з часів темних днів, що призвели до Другої світової війни".

"Ця ситуація не просто погана новина для України в цей момент гострої кризи; це погана новина для кожної нації, теперішньої та майбутньої, яка прагне захистити свій суверенітет. Світ має підтримати Україну. Ми не повинні кидати країну, яка добровільно відмовилася від своєї ядерної зброї в обмін на мир і зараз перебуває на межі вторгнення тієї самої країни, яка переконала її зробити це", - підсумував Бренсон.

Британський мільярдер уже висловлювався на підтримку України, зокрема, закликав світовий бізнес відстояти її суверенітет.

"Для лідерів бізнесу настав момент зібратися і відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми повинні чітко дати зрозуміти, що одностороння агресія завжди неприйнятна, і міжнародний приватний сектор підтримає весь спектр санкцій проти будь-якої держави, яка намагається порушити суверенітет іншої", - писав Бренсон у своїй стати "Мої думки про Україну і Росію".

Після цього президент Володимир Зеленський подякував підприємцю і світовій бізнес-спільноті за підтримку України.

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Раніше президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко звернулися до країн-підписантів Будапештського меморандуму. Політики нагадали про обіцянки, які було дано Україні за відмову від ядерної зброї.

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