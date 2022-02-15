Політики нагадали про обіцянки захищати Україну

Перші президенти України - Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко - звернулися до країн-підписантів Будапештського меморандуму. Політики нагадали про обіцянки, які дали Україні за відмову від ядерної зброї.

Відповідну обіцянку оприлюднила прес-секретар другого президента України Дарка Оліфер у Facebook.

Документ називається "Звернення Президентів України до країн-підписантів Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму)"

У зверненні зазначено, що майже 30 років тому п'ять ядерних держав зобов'язалися перед Україною поважати її незалежність і територіальну цілісність. А надання гарантій безпеки (а саме ці слова були названі Будапештським меморандумом, під яким поставили свої підписи супердержави) стало умовою добровільної відмови України від його ракетно-ядерного потенціалу. У той час він був третім у світі, перевершуючи потенціали Франції, Великобританії та КНР.

"Тепер Україна може згадувати урочисті обіцянки "Великої Четвірки" (ми були вдячні, що до меморандуму приєднався Китай) хіба що як знущання. Ще у 2014 році Росія зруйнувала нашу територіальну цілісність, окупувавши Крим і частину Донбасу. Сьогодні з трьох сторін в Україну спрямована загроза подальшого військового вторгнення. Ми опинилися перед перспективою економічної блокади - енергетичної з півночі, морської з півдня. Тим часом неприпустимість економічного тиску на Україну теж була зафіксована як один з пунктів Будапештського меморандуму", - йдеться у зверненні президентів.

Кравчук, Кучма і Ющенко дорікнули підписантів Меморандуму за нерішучість і навіть боязкість: "Що ж ми чуємо у відповідь на такі дії від тих учасників угоди, на чий захист і на чию рішучість ми повинні розраховувати? Тільки заклики до їх громадян і дипломатам втекти з небезпечної України якомога швидше. Тільки страхітливі попередження про вторгнення як не сьогодні, так завтра, які завдали величезної шкоди нашій економіці та сіють паніку серед населення. Тільки суворі попередження агресору, що він заплатить якусь "ціну" (яка, правда, не включатиме "Північний потік-2" і SWIFT). І це - все?"

Також вони нагадали, що в 1994 р.риторика ядерних держав-підписантів була зовсім іншою: "Коли в 1994-му великі держави укладали угоду з Україною, вони фактично говорили: ми не хочемо, щоб ти стала з нами рівною. Ми хочемо зберегти свою монополію. Але ми пропонуємо тобі в обмін на справжній захист нашу справжню підтримку. Ось тобі наше слово - чесне слово сильного"

І додали, що тоді Україна повірила цій риториці, попри приватне застереження однієї з країн: "Ми тоді повірили, хоча в тому ж 94-му році один з підписантів Будапештського меморандуму в приватній розмові сумно попереджав: вас обманюють".

Водночас українські президенти все ще сподіваються, що країни-гаранти нашої безпеки доведуть, що Меморандум не був обманом: "Сьогодні – вирішальний момент, коли ще можна довести, що Будапештський меморандум не був простим обманом. Що сильний може бути чесним і сміливим. Що сила - не тільки в можливості загрожувати тим, хто слабший, але і в умінні тримати власне слово. Так доведіть свою справжню силу. Реально, дійсно допоможіть тим, хто вам колись повірив. Зробіть нарешті ті кроки, які здатні зупинити агресора, а не підкріпити його віру в безкарність. Скажіть нарешті ті слова, які змусять його задуматися, а не глузливо посміхатися".

І попереджають про небезпечний прецедент: "якщо сьогодні ми програємо – ніяких будапештських меморандумів більше не буде. Дивлячись на наш досвід, жодна країна, яка може отримати ядерну зброю, ні за яких обставин від неї вже не відмовиться. Тому на кону зараз - не тільки доля України й ваш світовий авторитет. На кону - майбутнє безпеки всього світу. Усвідомте це. Майте силу бути відповідальними та мужніми!"

Загроза нового вторгнення Росії в Україну: що відомо

Влада Російської Федерації загострила ситуацію на кордоні з Україною восени минулого року.

На початку лютого глава Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що вздовж усього кордону України з боку Росії, Білорусі та захоплених територій перебувають 140 тисяч військовослужбовців.

Пізніше видання Spiegel повідомило, що Центральне розвідувальне управління США і американські військові оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО. ЗМІ дізналися, що РФ може атакувати Україну 16 лютого.

Водночас агентство Bloomberg написало, що напад на Україну може статися 15 лютого.

При цьому в ЄС і США пообіцяли, що в разі вторгнення РФ в Україну будуть введені серйозні санкції.

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