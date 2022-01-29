Мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав лідерів світового бізнесу об'єднатися та відстояти суверенітет України в умовах агресії з боку Росії.

Президент Володимир Зеленський подякував мільярдеру Річарду Бренсону та світовій бізнес-спільноті за підтримку України.

Про це глава держави написав у Twitter.

"Дякую Річарду Бренсону і світовій бізнес-спільноті за підтримку України. Інноваційні підприємці найкраще розуміють ключові напрями розвитку людства. Тож їхній заклик об’єднатися та відстояти суверенітет України, зокрема, застосувавши санкції до агресора, – надзвичайно важливий", - написав він.

Нагадаємо, мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Бренсон закликав лідерів світового бізнесу об'єднатися та відстояти суверенітет України в умовах агресії з боку Росії.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Росія, імовірно, провела останні приготування до вторгнення в Україну, відправивши до її кордонів медичні підрозділи, пише газета The Wall Street Journal. Це виводить Росію на рівень готовності, якого вона не досягала в минулому, зазначає видання.

Разом із тим, чиновники в НАТО визнають, що Росія не планує повномасштабне вторгнення в Україну, оскільки для цього потрібно стягнути набагато більше військ. Вони вважають, що для вторгнення в таку велику країну з такими збройними силами як Україна, потрібні військові можливості, "відмінні від тих, які розгорнуті в цей час".

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