Статок Білла Екмана, чий прадід емігрував до Сполучених Штатів з України, оцінюється в 3,5 мільярда доларів.

Керуючий хедж-фондом-мільярдером Білл Екман пообіцяв виділити 3,25 мільйона доларів на покупку більше дюжини машин швидкої допомоги для України.

Пожертвування Акмана покриє покупку 15 спеціально обладнаних машин швидкої допомоги Toyota 4x4 Land Cruiser і витрати на їх експлуатацію на передовій, написав інвестор Вітні Тілсон, який входить до консультативної ради благодійної організації Акмана, Pershing Square Foundation, повідомляє Reuters.

"Сьогодні вранці я поснідав зі своїм приятелем по коледжу Біллом Екманом, провів його по доданій слайд-презентації, яку я склав про свою місію "швидка допомога для України", і тут же він погодився пожертвувати 3,25 мільйона доларів", - написав Тілсон в електронному листі.

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Хедж-фонд Екмана Pershing Square Capital Management управляє активами приблизно на 16 мільярдів доларів.

Зв'язатися з прес-секретарем Акмана для коментарів не вдалося. Тілсон не відразу відповів на запит про коментар.

Тілсон очолив зусилля щодо закупівлі машин швидкої допомоги для України, які будуть експлуатуватися групою гуманітарної допомоги MOAS (Офшорна станція допомоги мігрантам), що базується на Мальті.

Land Cruiser коштує приблизно 116 000 доларів кожен і поставляється з розширеним дахом, який дозволяє медичному персоналу вставати, коли вони лікують пацієнтів.

За даними Forbes, статок Екмана, чий прадід емігрував до Сполучених Штатів з України, оцінюється в 3,5 мільярда доларів. Екман і його дружина, Нері Оксман, пообіцяли віддати більшу частину свого стану і підтримали найрізноманітніші справи.

Фінансова допомога Україні від меценатів

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний задонатив на армію 1 мільйон доларів. Ці кошти він отримав у спадок від американця українського походження Григорія Степанця.

Музикант і композитор DOOM Мік Гордон пожертвував свій гонорар на допомогу українцям, постраждалим від повномасштабної війни РФ проти нашої країни.

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