Музикант закликав людей допомагати Україні і засудив криваву агресію Путіна.

Музикант і композитор DOOM Мік Гордон, який записав саундтрек до скандальної гри Atomic Heart, пожертвував свій гонорар на допомогу українцям, які постраждали від повномасштабної війни РФ проти нашої країни.

Про своє рішення він написав у Instagram. Гроші Гордон вирішив перевести австралійському Червоному Хресту, який направить їх на допомогу українцям.

Музикант зазначив, що світ повинен продовжувати підтримувати Україну. Гордон закликав своїх фанатів допомагати українцям і жертвувати гроші, якщо у них є така можливість.

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Крім цього, Гордон зазначив, що сподобалося співпрацювати з розробниками російської студії mundfish, які створювали гру Atomic Heart. Він подякував їм за співпрацю і додав, що чекає релізу гри. Він відбудеться вже скоро, 21 лютого.

Скандал навколо гри Atomic Heart - що відомо

Шутер Atomic Heart створювала російська студія mundfish. Розробники довго мовчали про повномасштабну війну РФ проти України, а коли нарешті вирішили висловити свою позицію, потрапили в скандал. Вони не назвали РФ країною-агресором і заявили, що виступають за мир і проти насильства.

Геймери з усього світу засудили розробників студії, серед інвесторів якої є російська корпорація "Газпром", що безпосередньо фінансує повномасштабну війну. Крім цього стало відомо, що творці Atomic Heart з Росії можуть відсилати дані користувачів в ФСБ та інші держоргани. Гру Atomic Heart закликають бойкотувати.

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