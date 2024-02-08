Після відмови від громадянства він в'їжджає в Росію за бізнес-візою.

Василь Анісімов, колишній партнер Алішера Усманова, став сьомим мільярдером, який відмовився від громадянства Росії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пише Forbes з посиланням на отримані від бізнесмена документи.

Зазначається, що наразі Анісімов є громадянином Хорватії. Свій перший хорватський паспорт він отримав у жовтні 2003 року. За кілька років він вклав у нерухомість країни загалом $11 млн. Гроші пішли, зокрема, на будівництво спортивної бази на острові Корчула. Там майже 20 років, до початку війни, тренувалися російські художні гімнастки.

Після відмови від громадянства Анісімов в'їжджає в Росію за бізнес-візою, яку оформляє на запрошення від компанії ТОВ "Большое Домодедово". Сам Анісімов стверджує, що жодними активами в Росії більше не володіє, а вказану компанію, а також Coalco, передав менеджерам.

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Водночас бізнесмен має ще і громадянство Домініки, яке він отримав ще в середині 1990-х, коли це коштувало близько $60 000.

Forbes оцінює статки Анісімова в $1,6 млрд. Переважно це гроші, отримані від продажу частки в Михайлівському ГЗК Усманову та інших активів. У мільярдера також є бізнес у Казахстані та Африці, а 2022 року він зайнявся нерухомістю в ОАЕ.

Відмова від громадянства РФ

Наразі відомо мінімум ще про шістьох відомих російських мільярдерів, які відмовились від громадянства РФ. Зокрема, засновник "Тінькофф банку" Олег Тіньков, засновник компанії "Ітера" Ігор Макаров, засновник інвестиційної компанії Freedom Finance Тимур Турлов, колишній власник компанії "Трійка Діалог" Рубен Варданян, засновник групи фондів DST Global Юрій Мільнер, засновник Revolut Микола Сторонський.

Раніше УНІАН писав, що російські мільярдери, в тому числі зі списку Forbes, масово переписують свої біографії, позбавляючись від "токсичних" згадок про зв'язки з Росією.

А засновник банку "Тінькофф", який потрапив під жорсткі санкції ЄС і США, Олег Тиньков виступив проти війни з Україною ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.

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