Російські мільярдери намагаються "відмити репутацію" перед західними партнерами.

Російські мільярдери, в тому числі зі списку Forbes, масово переписують свої біографії, позбавляючись від "токсичних" згадок про зв'язки з Росією, повідомляє DW, посилаючись на дослідження російських ЗМІ.

Видання зазначає, що зміни вносяться на особистих сайтах найбагатших росіян, в тому числі тих, що продовжують володіти активами в РФ. Вони намагаються "відмити репутацію" і не підпасти під санкції Заходу.

Зміни в біографіях російських олігархів

Зокрема, на початку тижня стало відомо, що майже всі згадки про зв'язки з Росією і СРСР прибрав зі свого сайту співзасновник інтернет-сервісу "Яндекс" Аркадій Волож. Він тепер називає себе ізраїльським підприємцем, який народився в Казахстані.

Відео дня

Як фінансист "вірменського походження" тепер представляється інвестбанкір Рубен Варданян, який тривалий час очолював російську інвесткомпанію "Тройка-Діалог", що належала підсанкційному "Сбербанку". У вересні Варданян відмовився від громадянства Росії і переїхав до Нагірного Карабаху.

Співвласник і голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп" Михайло Фрідман, який підпав під західні санкції, називає себе "народженим в Україні російсько-ізраїльським бізнесменом". Глава підсанкційної "Ренови" Віктор Вексельберг, який фігурує в санкційних списках США з 2018 року, підкреслює, що народився в Україні і є громадянином Кіпру.

Також російські олігархи правлять свої сторінки в "Вікіпедії", намагаючись відмити власні репутації в рамках процедури KYC (Know your customer), яку проводять банки, держструктури та партнери-інвестори російських бізнесменів.

Так, статтю у "Вікіпедії" про мільярдера Юрія Мільнера з 24 лютого 2022 року редагували 44 рази, ще майже 30 правок очікують підтвердження. Спочатку Мільнер називався російським мільярдером, потім - "ізраїльським інвестором", потім - "ізраїльським підприємцем російського походження". Однак в результаті правки не були підтверджені, і Мільнер залишився "російським мільярдером".

Статтю про мільярдера Петра Авена, екс-голову ради директорів Альфа-Банку, з 24 лютого редагували 141 раз. Зараз Авен фігурує як російський і латвійський мільярдер.

Російські бізнесмени і війна в Україні

Раніше засновник "Яндекса" Аркадій Волож через півтора року несподівано "прокинувся" і вперше публічно засудив вторгнення Росії в Україну. Він зазначив, що вважає його "варварським" і жахається ним.

Раніше повідомлялося, що російські олігархи заробляють мільярди доларів, незважаючи на санкції, але варіантів куди їх витратити, у них є не так і багато. Все через ті ж санкції їм більше нічого не залишається, як реінвестувати в Росію.

Вас також можуть зацікавити новини: