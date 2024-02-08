Борис Надєждін закликає "припинити цю історію з Україною".

Центральна виборча комісія Росії відмовила в реєстрації кандидатом у президенти на березневих виборах Борису Надєждіну - єдиному претенденту, який відкрито виступав за припинення війни з Україною.

Як повідомляє прес-служба ЦВК РФ, приводом для відмови стала нібито занадто велика кількість помилок в зібраних підписах громадян. Згідно з російськими законами, щоб ЦВК зареєструвала кандидата на виборах президента, він повинен зібрати 100 тисяч підписів громадян по всій країні, які виступають на його підтримку.

За даними ЦВК РФ, Борис Надєждін зібрав 104 734 підписи, з яких були перевірені 60 000. У них нібито виявлено 9147 "недійсних" підписів, тобто більше 15%. Згідно із законом, кандидату відмовляють у реєстрації, якщо у нього більше 5% підписів є недійсними.

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Основні претензії до підписів полягали в тому, що десь адреса написана з помилкою (вулиця Мяковського замість Маяковського), або що серед підписантів нібито є померлі громадяни. Надєждін вже направив до ЦВК свої заперечення, які голова Центрвиборчкому обіцяла розглянути і дати докладну відповідь. Також Надєждін обіцяє оскаржити відмову у Верховному Суді РФ.

За словами Надєждіна, ЦВК відмовила не йому, а "десяткам мільйонів" росіян, які сподіваються на зміни.

"Тут стоять десятки мільйонів людей, які збиралися за мене голосувати. Я на другому місці після Путіна, в опитуваннях набираю двозначні цифри, а ви мені розповідаєте про 11 померлих", — заявив він.

Хто такий Борис Надєждін

Надєждін займається політикою з початку 1990-х. Він брав участь у виборах від ліберальних партій, але особливих успіхів не домігся. Наприкінці 1990-х він працював в Апараті Уряду РФ за прем'єра Бориса Нємцова.

У 1999 році Надєждін пройшов до Держдуми у складі партії "Союз Правих сил". Переобратися на новий строк в 2003 році він не зміг. У наступні роки продовжував політичну діяльність, але без значущих успіхів.

Загальноросійську впізнаваність Надєждін отримав тільки в 2023 році, коли вирішив балотуватися в президенти як антивоєнний кандидат.

"При нинішньому політичному режимі нам не світить повернутися в Європу. Треба просто вибрати інше керівництво країни, яке припинить цю історію з Україною", – заявив він у травні 2023 року в ефірі телеканалу НТВ.

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