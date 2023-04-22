Пол Йонсон зазначив, що не можна зациклюватися на дискусіях, як проводити закупівлі.

Швеція докладає зусиль, щоб надати Україні до 1 мільйони артилерійських снарядів протягом одного року. Країни ЄС вирішують завдання з нарощування виробництва снарядів.

"Пропозиція надійшла від Естонії кілька місяців тому, і на зустрічі 20 березня цього року ми вирішили, що вона буде реалізовуватися. Звичайно, час має значення, і ми не можемо зациклюватися на дискусіях про те, як ми будемо здійснювати закупівлі", - заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, потрібно переконатися, що у Євросоюзу вистачить промислових потужностей для закупівлі та виробництва снарядів у достатній кількості.

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"Я думаю, що багато хто з нас мають вагомі причини подумати як про стратегію ВПК, так і про те, що ми можемо зробити, щоб наростити виробництво артилерійських снарядів. У мене позавчора була зустріч з єврокомісаром Бретоном (комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон - УНІАН), він був у Швеції, він їздить по багатьох країнах, і я вітаю це. Він подорожує Європою, щоб побачити виробництво, поговорити з представниками галузі, і ми готові зробити все необхідне, щоб наростити виробництво. Справа не тільки в механізмі закупівель, але і в нарощуванні виробничих потужностей", - підсумував міністр.

Мільйон снарядів для України - що відомо

У березні Європейський союз схвалили поставку Україні мільйона снарядів 155 мм калібру протягом року. До проекту долучилися більше 20 країн ЄС. Загальна сума виділених коштів склала 2 мільярди євро.

При цьому Франція наполягає на розширенні виробничих потужностей, а Польща вважає, що закупівлю потрібно вести з межами ЄС, щоб снаряди влучили в Україну якнайшвидше.

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