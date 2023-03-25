Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що снаряди потрібні Україні вже тут і зараз, тому він переконуватиме партнерів у ЄС у необхідності швидкого придбання боєприпасів.

Польща намагатиметься переконати партнерів у Європі на закупівлі боєприпасів за межами ЄС, оскільки Україні снаряди потрібні вже зараз. Наразі Франція виступає проти закупівлі озброєння за межами Євросоюзу в рамках Європейського фонду миру.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю RMF 24. Він зазначив, що боєприпаси потрібні дуже швидко, а в Європі їх немає в достатній кількості.

"У Брюсселі, ні для кого не є секретом те, що в Європі немає боєприпасів. Проте є кілька районів у світі, зокрема Південна Корея та Ізраїль, де цих боєприпасів набагато більше. Тому я сподіваюся, що наші спільні переговори з Єврокомісією, кількома ключовими країнами, Німеччиною та Францією, призведуть до швидкого придбання боєприпасів, тому що Україні вони потрібні тут і зараз", - сказав Моравецький.

Голова польського уряду розповів, що Польща також купуватиме зброю в Південної Кореї, але можливість її реекспорту до України залежить від згоди Сеула на це.

"Це залежить від згоди Південної Кореї. З цього треба починати. Ми можемо це зробити лише тоді, коли той, хто нам продає, дасть дозвіл на експорт, дасть дозвіл передавати ці боєприпаси далі. Ми, безумовно, надійний партнер, тому будемо робити це тільки за погодженням", - зазначив Моравецький.

Він також повідомив, що Польща передає Україні ті пострадянські боєприпаси, які знадобляться нашій державі у війні з Росією, і для використання яких ЗСУ мають необхідний тип зброї.

Боєприпаси для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 березня посли ЄС погодили виділення 2 мільярдів євро на фінансування Європейського фонду миру, з якого закуповують зброю для України. Це рішення дозволить поставити Україні, зокрема, 155 мм і 125 мм снаряди упродовж найближчих тижнів.

20 березня міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що в ЄС досягли політичного консенсусу щодо відправки до України 1 мільйона снарядів калібру 155 мм упродовж 12-місячного періоду. 23 березня лідери ЄС схвалили програму спільної закупівлі боєприпасів. Загалом буде виділено 2 млрд євро, але 1 млрд спрямують на компенсацію коштів, які будуть витрачені на спільні закупівлі снарядів калібром 155 мм і ракет, якщо Україна зробить відповідний запит.

Проектну угоду Європейського оборонного агентства для спільних закупівель боєприпасів для України та поповнення запасів у країнах ЄС підписали понад 20 країн: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція, Іспанія, Польща, Литва, а також Норвегія, яка не є членом ЄС. А от Угорщина відмовилася приєднуватися до плану спільних закупівель й надалі виступатиме проти надання Україні військової допомоги.

Тим часом у Євросоюзі запропонували розширити можливості постачання боєприпасів для ЗСУ за рахунок зовнішньої закупівлі, наприклад у США і Південній Кореї. У ЄС поки що визначили 15 підприємств в 11 країнах-членах, які можуть виготовляти артилерійські снаряди 155 мм калібру і п'ять виробників 152-мм снарядів радянського типу. Проте наразі немає впевненості, що збройові заводи у ЄС здатні впоратися з завданням.

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