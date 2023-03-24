За словами голова МЗС, ці держави працюватимуть над тим, щоб допомога снарядами Україні стала дійсно стратегічною.

Уже 20 європейських країн долучилися до проектної угоди із закупівлі боєприпасів 155-го калібру для Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на спільному онлайн-брифінгу з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом у Києві.

Кулеба подякував Литві за узгодження нової європейської ініціативи щодо постачання в Україну артилерійських снарядів.

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"Ми скоординували подальші кроки, як якнайшвидше поставити в Україну артилерійські снаряди в рамках цього загальноєвропейського механізму, щоб він ефективно запрацював", - сказав Кулеба.

За словами міністра, в Україні високо цінують підписаний 20 березня проект Європейського оборонного агентства щодо спільного виробництва боєприпасів 155 калібру.

"Сьогодні, станом на зараз, до цього проекту вже приєднались 19 держав-членів Європейського Союзу та Норвегія. Тобто, 20 країн, які будуть задіяні у тій чи іншій формі у спільне виробництво надзвичайно потрібного Україні боєприпасу 155 калібру", - додав він.

Як зазначив Кулеба, це є революційним кроком. "Усі ці країни будуть працювати над тим, щоб допомога снарядами Україні стала дійсно стратегічною", - підкреслив міністр.

Боєприпаси для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 березня міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що в ЄС досягли політичного консенсусу щодо відправлення в Україну 1 мільйона снарядів калібру 155 мм упродовж 12-місячного періоду.

Спочатку 18 країн підписали проектну угоду Європейського оборонного агентства для спільних закупівель боєприпасів з метою надання їх Україні та поповнення їх запасів у країнах ЄС: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція, а також Норвегія, яка не є членом ЄС. Згодом до них приєдналася Іспанія.

Угорщина відмовилася приєднуватися до плану спільних закупівель. Голова МЗС країни Петер Сійярто заявив, що його країна й надалі виступатиме проти надання Україні військової допомоги.

Згодом віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що понад 20 країн-членів ЄС братимуть участь у проекті із спільної закупівлі боєприпасів для України. Загалом буде виділено 2 млрд євро, але 1 млрд буде спрямовано на компенсацію коштів, які будуть витрачені на спільні закупівлі снарядів калібром 155 мм і ракет, якщо Україна зробить відповідний запит.

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