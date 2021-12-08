Вони також погодились, що РФ має негайно заплатити серйозну ціну у разі ескалації агресії в Україні.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен і президент Європейської ради Шарль Мішель наголосили на готовності запровадити серйозні санкції у разі посилення воєнної агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США за результатами телефонної розмови Блінкена і Мішеля.

"Вони розділили занепокоєння стосовно нарощування Росією військ навколо України і наголосили, що Росія має послабити напруженість і повернутися до дипломатії, включно з повним виконанням Мінських домовленостей, які є найкращим засобом урегулювання конфлікту на Донбасі", - наголошується у повідомленні.

Вони також погодились, що РФ має негайно заплатити серйозну ціну у разі ескалації агресії в Україні.

Блінкен і Мішель підтвердили підтримку Сполученими Штатами і Євросоюзом суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

Розмова Байдена і Путіна: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня за допомогою закритого каналу відеозв'язку відбулися переговори президентів США і РФ Джо Байдена та Володимира Путіна. Під час розмови Байден попередив президента РФ про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення воєнної активності на кордоні з Україною.

Після переговорів радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Байден відмовився йти на поступки Путіну у питанні перспективи вступу України до НАТО.

Також Салліван не зміг сказати, чи остаточно Путін вирішив здійснити напад на Україну. Водночас радник з нацбезпеки припустив, що Путін може відмовитися від планів вторгнення в Україну в обмін на запуск "Північного потоку-2".

Сьогодні, 8 грудня, Байден заявив, що США в односторонньому порядку не відправлятимуть війська на захист України. Байден зазначив, що у питанні захисту України від РФ орієнтуватиметься на позицію інших країн НАТО.

Автор: Віталій Саєнко