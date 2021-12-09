Нові санкції можуть запровадити проти агресора поетапно, у кілька раундів.

Адміністрація Байдена розробляє різні варіанти жорстких санкцій проти Росії на випадок її повномасштабного вторгнення в Україну, проте економічні санкцій, імовірно, є крайнім заходом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на трьох американських високопосадовців.

Представники адміністрації президента бачать чітку кореляцію між рейтингами Байдена і цінами на бензин, тому й не хочуть поки розкачувати човен, діляться співрозмовники.

За словами одного з поінформованих джерел, "варіанти, надані президенту (Джо Байдену – УНІАН), завдадуть значну шкоду російській економіці та фінансовій системі". Проте невідомо, як Вашингтон збирається структурувати запобіжні заходи.

Читайте такожПутін заявив, що домовився з Байденом про створення спецструктури щодо вступу України в НАТОПосадовці Держдепу, Мінфіну та Радбезу регулярно зустрічаються для узгодження жорстких санкцій проти агресивних дій Кремля, йдеться про запровадження обмежень у кілька етапів.

Один зі співрозмовників уточнив, що перший пакет санкцій, найімовірніше, буде пов’язаний з торговими обмеженнями і спрямований на російські банки й інші фінустанови. Інший представник адміністрації Байдена додав, що США та європейські союзники кажуть, що жорсткі санкції "пов’язані з деякими супутніми ризиками" і, схоже, вплинуть на економіку Заходу.

Однак офіційні особи визнають, що вторгнення Росії в Україну може обійтися Європі значно дорожче, ніж удар по економіці у зв’язку з новими санкціями.

Наразі у Держдепі США наполягають на поверненні РФ до дипломатії, включно з повним виконанням Мінських домовленостей, що, на думку Ентоні Блінкена, є найкращим засобом урегулювання конфлікту на Донбасі. Сам Байден не готовий надсилати Києву військову підтримку, якщо РФ вдасться до нападу.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Яна Ставська