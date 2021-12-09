"Саміт за демократію" відбудеться 9-10 грудня через відеозв'язок.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін анонсувала санкції США проти низки корумпованих осіб, серед яких, натякнула вона, імовірно, є й громадяни України.

Про це вона заявила під час свого короткого виступу на конференції "Сім років антикорупційної реформи" в Києві, 9 грудня.

Вона зауважила, що впровадження нових інститутів, маючи на увазі антикорупційних, завжди було складним, що лише підтверджує важливість їхнього функціонування.

Квін наголосила, що сьогодні о 17:30 під час форуму демократичних країн, організованого Адміністрацією Байдена, Вашингтон зробить важливу заяву.

Читайте такожАгресія РФ проти України: Блінкен і Мішель розповіли про готовність запровадити серйозні санкції проти Росії"О 17:30 (відбудеться – УНІАН) оголошення про санкції США, які показують рішучість Сполучених Штатів притягувати до кримінальної відповідальності корумпованих осіб. Ви, певно, декого зі списку впізнаєте", – відповіла Квін.

Віртуальний "Саміт за демократію" з участю України відкриється сьогодні, 9 грудня. Через коронавірусні обмеження учасники заходу спілкуватимуться через відеозв’язок.

Байден, який має намір продемонструвати, що світова демократія все ще може працювати, навіть коли авторитаризм зростає по всьому світу, на відкритті зустрічі виступить зі вступним словом із Білого дому.

Серед запрошених – західні союзники США (Україна, Вірменія, Болгарія, Грузія, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Пакистан, Румунія, Сербія).

У списку немає жодної країни Центральної Азії, а також Азербайджану, Боснії і Герцеговини та Угорщини. Не запросили на саміт і Росію з Китаєм.

Однією з тем саміту буде згубний вплив корупції.

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Автор: Яна Ставська