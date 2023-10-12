"Тристоронню ініціативу" створили Туреччина, Болгарія та Румунія.

Три країни НАТО - Туреччина, Болгарія та Румунія - вирішили створити спільну ініціативу для боротьби з морськими мінами в Чорному морі. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Туреччини.

Зазначається, що відповідну домовленість було досягнуто на зустрічі міністра оборони Туреччини Яшар Гюлера з міністром оборони Болгарії Тодором Тагарєвим і заступником міністра оборони Румунії Сімоною Кожокару в штаб-квартирі НАТО, де він був присутній у рамках зустрічі міністрів оборони НАТО.

"На зустрічі було вирішено створити "тристоронню ініціативу" для спільної роботи з боротьби з морськими мінами в Чорному морі", - зазначено у повідомленні.

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Мінна небезпека на морському узбережжі України

Як відомо, після початку російського повномасштабного вторгнення, до узбережжя Чорного моря неодноразово приносило морські якірні міни. Інколи внаслідок детонації руйнувались прибережні будівлі, деякі з них знешкодили рятувальники.

Після російського теракту на дамбі Каховської гідроелектростанції ситуація погіршилася, оскільки вода винесла нові російські міни з лівого берега.

У червні ц.р. речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що цю небезпеку доведеться знешкоджувати роками. Лише на той час тільки ВМС знешкодили понад сотню морських мін, які під час шторму зривало з якоря та викидало на узбережжя.

Стало зокрема відомо, що вчора біля тимчасово окупованого Севастополя отримав пошкодження великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державин". ЗМІ пишуть, що корабель міг підірватись на російській міні.

Водночас речник ВМС ЗСУ Плетенчук сказав, що офіційно може підтвердити те, що корабель росіян отримав пошкодження, але відмовився коментувати інформацію в ЗМІ щодо причини пошкодження.

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