Судно прямувало в український порт Вилкове і натрапило на міну в румунських водах.

Вантажне комерційне судно Kafkametler під турецьким прапором підірвалося на міні в Чорному морі біля берегів Румунії. Судно отримало незначні пошкодження, екіпаж не постраждав, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в морських службах і службах безпеки.

За даними британської компанії морської безпеки Ambrey, інцидент стався о 9:20 ранку в четвер в 11 морських милях на північ від міста Суліна в Румунії. "Судно на короткий час кинуло якір, щоб оцінити шкоду. О 12.10 судно відновило плавання", - заявили в компанії.

Reuters зазначає, що це перший інцидент за кілька місяців, коли корабель натрапив на морську міну. Раніше страховики включили регіон Чорного моря в список зон підвищеного ризику, де плавучі міни як і раніше представляють собою небезпеку.

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Джерело в уряді України підтвердило, що судно підірвалося на міні, додавши, що "ймовірно, це була міна часів Другої світової війни або десантна міна, залишена там минулого року".

Йорук Ісік, глава Консалтингової компанії Bosphorus Observer, пославшись на обізнаність в цьому питанні, окремо повідомив агентству Reuters, що судно отримало незначні пошкодження баластної цистерни, екіпаж не постраждав.

Як показало відстеження суден постачальника морської аналітики MarineTraffic, о 21:20 за Гринвічем у четвер Kafkametler кинув якір у протоці Дунаю недалеко від українського терміналу Вилкове.

"Ambrey заявила в четвер, що інцидент стався в той же день, коли компанія "поінформувала своїх клієнтів про ймовірну установку додаткових морських мін російськими Військово-Морськими силами з метою зірвати експорт зерна з України", – пише Reuters.

Мінна небезпека в Чорному морі

Як писав УНІАН, у липні Росія вийшла з угоди, підтриманої ООН, яка дозволяла Україні відправляти зерно по безпечному маршруту в Чорному морі. Після цього Україна створила тимчасовий "гуманітарний коридор" для вантажних суден, а з серпня кілька суден покинули українські чорноморські порти.

Цього тижня українські військові повідомили, що Росія може використовувати морські міни для ураження цивільних суден у Чорному морі.

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