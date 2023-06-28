Передумовою для протимінних операцій має бути завершення війни.

Міни, що потрапили до акваторії Чорного моря під час повномасштабної війни, а також внаслідок підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, доведеться знешкоджувати роками. Про це під час брифінгу повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Акваторія величезна… Для проведення цієї роботи потрібні роки", - зазначив він.

У першу чергу, за словами Плетенчука, передумовою для протимінних операцій має бути завершення війни.

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"Коли ці кораблі (протимінні – УНІАН) зможуть спокійно працювати тому, що робота сапера завжди складна. Тим більше, вона складна на морі, бо, крім мін, ти маєш боротися ще й з морською стихією, яка не завжди є прихильною до твоїх планів", - розповів речник.

Він підкреслив, що фахівцям буде дуже складно, бо росіяни використовують досить застарілі зразки мін. Зокрема, якірні міни, вироблені у 70-80 роках минулого сторіччя, і, як вони поводитимуться – ніхто не може спрогнозувати.

Також Плетенчук нагадав, що внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС в акваторію Чорного моря потрапили якірні річкові плавучі міни, які здебільше викидає на узбережжя, та протидесантні міни.

За його інформацією, станом на зараз тільки ВМС ЗСУ знешкодили понад сотню морських мін, які під час шторму зривало з якоря та викидало на узбережжя.

"Заборона на відвідування пляжів невипадкова – підходити до води дуже небезпечно. Якщо навіть зайти по коліна, є шанс потрапити на якірну річкову або протидесантну міну. Остання має металеву штангу по центру, яка, відхиляючись на 10-15 градусів, призводить до вибуху. Там 10 кілограмів вибухівки – шансів вижити нема", - пояснює Плетенчук.

Він навів приклад, як влітку 2022 року у населеному пункті Коблево на Миколаївщині двоє чоловіків підірвалися саме на такій міні, порушивши заборону на відвідування пляжів.

"Навіть рятувати не було кого... У Херсоні ми спостерігали, як на лівому березі рибалка натрапив на якірну річкову міну – нічого не залишилося навіть від човна. Чіпати їх у жодному разі не можна, як це зробив чоловік на Одещині. Вирішивши, що це газовий балон, він приніс її додому. Як вона не вибухнула – досі загадка", - додав речник.

Мінна небезпека на морському узбережжі України

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, до узбережжя Чорного моря неодноразово приносило морські якірні міни. Бувало, що через їх детонацію руйнувались прибережні будівлі.

Після російського теракту на дамбі Каховської ГЕС, який стався 6 червня, небезпека посилилась, адже водою винесло велику кількість мін, якими окупанти мінували лівобережжя Херсонщини.

Нещодавно житель Одещини знайшов річкову якірну міну. Подумавши, що це газовий балон, він приніс її до свого будинку. Міна дивом не розірвалася.

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