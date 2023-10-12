Втім, українська сторона наразі не коментує, внаслідок яких подій стався цей інцидент.

Корабель Чорноморського флоту РФ "Павел Державин" отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя.

Про це сказав речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода.

При цьому він відмовився розповідати деталі. "Ми офіційно можемо підтвердити те, що корабель отримав пошкодження", - наголосив Плетенчук.

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При цьому відмовився коментувати інформацію в ЗМІ, що корабель міг підірватися на російській міні в районі тимчасово окупованого Севастополя (Крим). "Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту, назвемо це так, але факт такий є", - сказав Плетенчук.

Також він зазначив, що цю ситуацію з кораблем можна розцінювати "як черговий натяк на те, що російським окупантам саме час покинути наш Севастополь".

Пошкодження корабля "Павел Державин"

Як відомо, ЗМІ повідомляли, що вчора біля тимчасово окупованоого Севастополя міг підірватись великий сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державин".

Як повідомляв УНІАН, після влучання ракет у великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" в першій половині вересня росіяни передислокували десантні кораблі в Азовське море.

Також російські кораблі ховали від українських морських дронів у гавані Севастополя, захищеній боновими загородженнями. Однак після після удару по Севастополю росіяни почали ховати кораблі подалі в морі та біля Новоросійська (Краснодарський край РФ).

Військовий аналітик Шон Белл в статті для Sky News зазначив, що українські сили змогли перетворити традиційні символи військової переваги, які має РФ, на її критичну вразливість.

Він зазначив, що Україна використала технології для проведення серії "асиметричних" атак проти російського Чорноморського флоту, які включали потоплення "Москви", націлювання на численні кораблі та підводні човни за допомогою поєднання безпілотників і ракет.

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