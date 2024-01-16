Вітторіо Згарбі стверджує, що йому немає чого боятися.

Проти заступника міністра культури Італії Вітторіо Згарбі ведеться розслідування щодо зникнення картини XVII століття художника Рутіліо Манетті "Взяття святого Петра", яка була знайдена у посадовця. Про це повідомляє Independent із посиланням на інформацію правоохоронців.

Зазначається, що Згарбі міг заволодіти картиною шахрайським шляхом і зараз перебуває під слідством.

Картина XVII століття зникла в 2013 році із замку поблизу міста Турин на півночі Італії. Витвір у стилі Караваджо, який оцінюється приблизно в 200 000 євро, показує суддю, який засуджує людину, схожу на християнського святого.

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Представники поліції сказали, що художник був маловідомий, але стиль нагадував Франческо Солімену та Бернардо Кавалліно, двох інших італійських художників XVII століття.

За даними правоохоронців, Згарбі, який також є істориком мистецтва, критиком і відомим телеведучим, міг підробити артефакт і трохи змінити картину, додавши факел у верхній лівий кут, щоб приховати її кримінальне походження.

Сам Зграбі відкинув звинувачення у будь-яких протиправних діях і сказав, що знайшов картину на віллі, яку його мати купила за 100 км на північ від Риму.

"Мені нема чого боятися. Я захищатиму себе всіма засобами від тих, хто спекулює на цьому питанні, і тих, хто стає в цьому співучасником", – зазначив італійський чиновник.

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