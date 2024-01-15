Марія Гельман виступає проти війни, розвʼязаної Росією проти України.

Російська квір-фотограф і продюсер Марія Гельман увійшла до складу журі престижного міжнародного конкурсу фотожурналістики World Press Photo-2024. Про це у своєму Facebook повідомив український фотограф і військовий ЗСУ Валентин Кузан.

Він зазначив, що сама Гельман виступає проти війни, розвʼязаної Росією в Україні, при цьому "до авторки, її позиції, фотографічної роботи і правозахисної діяльності питань нема".

"Втім, є дуже гостре питання до організаторів конкурсу. Звучить воно отак: "Чуваки, а ви не подумали, як російська фотографиня має оцінювати у тому числі знімки з війни в Україні, наскільки це коректно взагалі, і зокрема — коли йдеться про світлини українських авторів?", - написав Кузан.

При цьому, за його словами, до Гельман є питання іншого характеру: як вона сама собі уявляла це оцінювання.

"Зокрема, якщо врахувати, що участі у виствітленні жахів цієї війни вона, наскільки мені відомо, не брала. Але якщо б і брала, навряд чи це давало б їй моральне право оцінювати роботи українських авторів", - вважає український фотограф.

Кузан назвав цей вибір World Press Photo "максимально недоречним", разом з Українською асоціацією професійних фотографів попросив надати цій проблемі розголосу і закликав організаторів конкурсу до перегляду складу журі. Також він нагадав, що в ході війни в Україні загинуло вже понад півсотні працівників ЗМІ, серед яких і фотографи.

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